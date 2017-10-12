Число получающих пособие по безработице в США упало до минимума за 44 года

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 15 тысяч и составило 242 тысячи, сообщается в отчете министерства труда США. Это минимальный показатель за последние шесть недель.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число заявок составляло 258 тыс., а не 260 тыс., как было объявлено первоначально. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение показателя на 10 тыс. с объявленного ранее уровня - до 250 тыс., сообщает MarketWatch.

Среднее число заявок за последние четыре недели, менее волатильный показатель, уменьшилось на 9,5 тыс. - до 257,5 тыс.

Тем временем количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 30 сентября, сократилось на 32 тыс. - до 1,889 млн человек. Данный уровень является рекордно низким с конца 1973 года, отмечает MarketWatch.

Улучшение ситуации на рынке труда обусловлено тем, что люди возвращаются к работе после разрушительных ураганов "Ирма" и "Харви", обрушившихся на Техас и Флориду.

Число заявок на пособие по-прежнему необычно низко в Пуэрто-Рико, несмотря на ураган "Мария", отмечают эксперты. Возможно, отсутствие электроэнергии не дает людям возможность подать заявки, а властям - подсчитать их. В связи с этим в данном регионе их количество может существенно вырасти в ближайшие недели.