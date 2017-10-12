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Урожай апельсинов во Флориде окажется минимальным за 71 год из-за "Ирмы"

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Урожай апельсинов в американском штате Флорида в текущем сельскохозяйственном году может стать минимальным за 71 год из-за ущерба, нанесенного ураганом "Ирма".

Согласно оценкам Минсельхоза США (USDA), урожай апельсинов в штате в 2017-2018 сельхозгоду составит 54 млн ящиков, что является минимумом с 1947 года.

Каждый ящик апельсинов весит 90 фунтов (около 40,9 кг).

В результате урагана "Ирма", обрушившегося на Флориду в начале сентября, было сломано множество апельсиновых деревьев, фрукты падали на землю недозревшими, а фермеры не могли добраться до принадлежащих им апельсиновых рощ, отмечается в сообщении USDA.

В общей сложности ущерб для сельского хозяйства Флориды в результате урагана "Ирма" составил порядка $2,5 млрд, сообщили власти штата. Предварительные данные указывают на то, что ущерб для сегмента цитрусовых составил $760,8 млн.

Многие сельскохозяйственные площади на юго-западе штата по-прежнему затоплены, и местные законодатели призывают власти США оказать помощь фермерам.

Ураган "Ирма"6 фотографий
По данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, ураган &quot;Ирма&quot; соответствует пятой категории мощности по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона, а его порывы ветра достигают 295 км/чВ настоящее время ураган достиг Карибских островов и направляется в сторону Пуэрто-Рико, Гаити, Кубы и Доминиканской республикиКак отмечает &quot;Би-би-си&quot;, &quot;Ирма&quot; по своей силе превышает ураган &quot;Харви&quot;, который ранее обрушился на американские штаты Техас и Луизиана и привел к катастрофическим последствиямНакануне власти штата Флорида начали эвакуацию местных жителей. При этом, как отмечается, &quot;Ирма&quot; по мере приближения будет набирать силу и уже способен срывать крыши и разбивать окна.Число жертв урагана &quot;Харви&quot; в США достигло 47 человек. Более 1 млн человек были вынуждены покинуть свои дома, а нанесенный стихией ущерб оценивается в $190 млрд
По данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, ураган &quot;Ирма&quot; соответствует пятой категории мощности по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона, а его порывы ветра достигают 295 км/ч
Теги: США, Флорида, Ирма
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