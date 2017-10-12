Первый зампред ЦБ не увидела влияния санации банков на инфляцию

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Санация банка "Открытие" и Бинбанка не окажет влияния на инфляцию, не будет от нее эффекта и на процентные ставки в экономике, считает первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева.

"Эффекта на инфляцию от этих действий не будет. Мы сейчас вполне хорошо контролируем инфляцию. Я думаю, что даже эффекта на процентные ставки какого-то материального мы не увидим", - сказала она журналистам.

Санация дает увеличение структурного профицита, пояснила Юдаева, однако "ситуация сейчас настолько под контролем, что серьезного эффекта даже на процентные ставки не будет".

Отвечая на вопрос, будет ли этот фактор учитываться при принятии решения по ключевой ставке, она отметила: "Это мы посмотрим, обсудим. Но сейчас выглядит так, что влияние этого фактора на что бы то ни было достаточно незначительное".

ЦБ РФ в конце августа объявил о санации банка "Открытие" через Фонд консолидации банковского сектора, в сентябре - об оздоровлении Бинбанка. По оценке регулятора, совокупные затраты на санацию этих групп могут достичь 800-820 млрд рублей: на "Открытие" - 450 млрд рублей, на Бинбанк - около 350-370 млрд рублей.