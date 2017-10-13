Главные новости
ЭкономикаЦБ ввел в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублейВ РоссииСумку с деньгами Улюкаеву передали рядом с гаражами "Роснефти"КультураСША заявили о выходе из ЮНЕСКО
Экономика

Роспотребнадзор оценил объем соответствующей техрегламенту отечественной продукции

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Более половины не соответствующей техрегламенту продукции легкой промышленности, выявленной за девять месяцев этого года, является импортной, сообщили в Роспотребнадзоре.

"Территориальные органы Роспотребнадзора за 9 месяцев 2017 года выявили более 720 образцов продукции, не соответствующей требованиям технического регламент ТР ТС 017/2011 "О безопасности продукции легкой промышленности",- говорится в сообщении.

В нем отмечается, что почти 40% таких вещей - меховые изделия, а также обнаружены нарушения среди женской одежды, обуви, текстильных материалов и нижнего белья.

"Необходимо отметить, что из всего количества образцов продукции, не соответствующих требованиям технического регламента, 54% проб являлись импортируемой продукцией. Таким образом, необходимо обращать особое внимание на продукцию, ввозимую в Российскую Федерацию из других стран",- говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что большинство образцов не соответствовало требованиям по маркировке, а некоторые вообще ее не имели.

По показателям химической и биологической безопасности не соответствовало только 5% образцов, отметили в пресс-службе.

Вся продукция, не соответствующая установленным требованиям, изъята из оборота.

Теги: Роспотребнадзор
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Экономика
Курс биткойна преодолел рекордную отметку в $5100Курс биткойна преодолел рекордную отметку в $5100
Рост поддерживают сообщения о том, что правительство Китая может смягчить недавние запреты на операции с криптовалютамиПодробнее
ЦБ ввел в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублейЦБ ввел в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
Массово банкноты будут введены в обращение после настройки оборудования в декабре 2017 годаПодробнее
ЦБР оценил затраты на санацию групп "Открытия" и Бинбанка в 800-820 млрд руб.ЦБР оценил затраты на санацию групп "Открытия" и Бинбанка в 800-820 млрд руб.
Ранее регулятор оценивал затраты на финансовое оздоровление банков в два с лишним раза нижеПодробнее
Власти Тайваня оштрафовали производителя чипов Qualcomm на рекордные $773 млнВласти Тайваня оштрафовали производителя чипов Qualcomm на рекордные $773 млн
Штраф наложен за противозаконное ограничение доступа конкурентов к своим технологиямПодробнее
ФАС проведет проверку ценообразования на новые модели iPhoneФАС проведет проверку ценообразования на новые модели iPhone
В ведомство поступили жалобыПодробнее
В России собрались ограничить сумму покупки криптовалютВ России собрались ограничить сумму покупки криптовалют
По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, соответствующее предложение "концептуально поддержано"Подробнее
Ebay оценила потери бюджета от введения НДС для иностранных онлайн-ритейлеровEbay оценила потери бюджета от введения НДС для иностранных онлайн-ритейлеров
Как сообщили в компании, потери бюджета РФ от введения НДС на ввозимые онлайн-ритейлерами товары могут составить 25-34 млрд рублейПодробнее
"Открытие" и Бинбанк испортили картину прибыльности банковского сектора"Открытие" и Бинбанк испортили картину прибыльности банковского сектора
Санируемые банки сократили финансовый результат отрасли на 322 млрд рублейПодробнее
Путин рассказал о рисках использования криптовалютПутин рассказал о рисках использования криптовалют
Среди них - возможность отмывания капиталов и финансирование терроризмаПодробнее
Экс-акционеры ЮКОСа отозвали все требования к РФЭкс-акционеры ЮКОСа отозвали все требования к РФ
В Минюсте отметили, что все обеспечительные меры против России будут снятыПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 11 октября6 фото
11 октября
Фотохроника 11 октября
Умер Аллан Чумак8 фото
10 октября
Умер Аллан Чумак
Лучшие фото недели10 фото
06 октября
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаЦБ ввел в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублейВ РоссииСумку с деньгами Улюкаеву передали рядом с гаражами "Роснефти"КультураСША заявили о выходе из ЮНЕСКОВ РоссииПутин назначил Ведерникова исполняющим обязанности губернатора Псковской областиВ РоссииЛидер "Христианского государства" стал фигурантом дела об экстремизмеЭкономикаКурс биткойна преодолел рекордную отметку в $5100

Несколько человек пострадали из-за стрельбы в Швеции

Роспотребнадзор оценил объем соответствующей техрегламенту отечественной продукции

Минобороны РФ отчиталось о боевых вылетах на территории Сирии

Вдоль границ РФ в течение недели вели разведку 17 самолетов

Российский парламент опробует южнокорейскую систему киберсекретариата

Очередную быструю доставку груза на МКС организуют не раньше февраля

Делегации российского Генштаба не дали визу для участия в мероприятии в ООН

Делегации российского Генштаба не дали визу для участия в мероприятии в ООНДелегация должна была участвовать брифинге о противоракетной обороне Подробнее

Трусов из "Газпром-РусВело" стал 13-м на третьем этапе "Тура Турции"

Возвращение в строй сломавшего после падения на первом этапе ключицу Порсева, по словам врача команды, ожидается к 7 ноября, началу подготовки к новому сезону Подробнее

Первый зампред ЦБ не увидела влияния санации банков на инфляцию

США не установили заказчиков "акустической атаки" против дипломатов на Кубе

Глава Минздрава назвала селфи проявлением распущенности и эгоцентризма

В торговом центре на западе Москвы потушили загоревшийся утеплитель

Браудер рассказал о связи расследования против Danske Bank во Франции с Магнитским

Пожар на заводе "Мосрентген" в Новой Москве потушен

Вице-спикер парламента Эстонии лишился поста из-за приставания к женщине на вечеринке

Из ТЦ на западе Москвы эвакуировали более тысячи человек из-за сообщения о возгорании

В Новой Москве загорелся склад на заводе "Мосрентген"

Скворцова спрогнозировала начало эпидемии гриппа в России в ноябре

В Думе анонсировали закон о бесконтактной притравке охотничьих собак

Власти Ирака выдвинули условия руководству Курдистана для начала диалога

Минэкономразвития дало прогноз замедления годовой инфляции до 2,7-2,8%

Месячная инфляция в октябре, по мнению ведомства, составит 0,2-0,3% Подробнее

Бомбардировщик США и британский разведчик провели полеты вблизи границ РФ на Балтике

Замминистра обороны Украины отправлен под домашний арест по делу о крупной растрате

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции