Роспотребнадзор оценил объем соответствующей техрегламенту отечественной продукции

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Более половины не соответствующей техрегламенту продукции легкой промышленности, выявленной за девять месяцев этого года, является импортной, сообщили в Роспотребнадзоре.

"Территориальные органы Роспотребнадзора за 9 месяцев 2017 года выявили более 720 образцов продукции, не соответствующей требованиям технического регламент ТР ТС 017/2011 "О безопасности продукции легкой промышленности",- говорится в сообщении.

В нем отмечается, что почти 40% таких вещей - меховые изделия, а также обнаружены нарушения среди женской одежды, обуви, текстильных материалов и нижнего белья.

"Необходимо отметить, что из всего количества образцов продукции, не соответствующих требованиям технического регламента, 54% проб являлись импортируемой продукцией. Таким образом, необходимо обращать особое внимание на продукцию, ввозимую в Российскую Федерацию из других стран",- говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что большинство образцов не соответствовало требованиям по маркировке, а некоторые вообще ее не имели.

По показателям химической и биологической безопасности не соответствовало только 5% образцов, отметили в пресс-службе.

Вся продукция, не соответствующая установленным требованиям, изъята из оборота.