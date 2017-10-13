"Роснефть" поставила на баланс ГКЗ 81 млн т нефти на Хатанге

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - "Роснефть" поставила на баланс в Госкомиссию по запасам (ГКЗ) 81 млн тонн нефти на Восточно-таймырском участке в районе Хатанги, написал глава Минприроды Сергей Донской в фейсбуке.

По данным министра, месторождение получило название "Центрально-Ольгинское".

"Вот такой подарок от компании "Роснефть" - новое месторождение "Центрально-Ольгинское" на Таймыре в пределах полуострова Хара-Тумус, в 350 км северо-восточнее поселка Хатанга. Шельфовая часть месторождения расположена в акватории Хатангского залива. Только позавчера обсуждали с коллегами, что материалы компанией доработаны и поданы в ГКЗ. Вчера завершили проведение государственной экспертизы запасов - 81 млн тонн по категории C2+C1", - отметил он.

"Роснефть" начала бурение первой скважины в Хатангском заливе с полуострова Хара-Тумус в апреле, а в середине июня сообщила о появлении первых знаков нефти при вскрытии нефтенасыщенных пластов на глубине 2,3 тыс. метров. При этом проектная глубина скважины составляла порядка 5 тыс. метров. Было ли выявлено месторождение на проектной глубине, пока не сообщалось. В июле стало известно, что "Роснефть" попросила Минприроды выставить на тендер два соседних участка: на полуострове Хара-Тумус и на острове Большой Бегичев, которые геологически и географически являются составной частью Хатангского участка.

"ЛУКОЙЛ" почти одновременно с "Роснефтью" начал бурение на сухопутной части Хатанги. Компания рассчитывает получить первые результаты в начале 2018 года.