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Экономика

Рынок акций РФ открылся ростом индексов ММВБ и РТС в пределах 0,1%

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу разнополярной динамикой рублевых цен blue chips на фоне подросшей нефти и индексов в Азии, а также стабилизации рубля; индексы РТС и ММВБ за минуту торгов прибавили в пределах 0,1%.

К 10:01 индекс ММВБ составил 2096,23 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1144,02 пункта (+0,01%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1%.

Доллар стоит 57,7 рубля (без изменений).

Выросли рублевые акции "Газпрома" (+0,2%), "Мечела" (+0,6%), "Норникеля" (+0,3%), ПАО "Полюс" (+0,8%), "Россетей" (+0,1%), "РусГидро" (+0,4%), Сбербанка (+0,1%).

Просели бумаги "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), "Мобильных телесистем" (-0,1%), "РусАла" (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%), "Татнефти" (-0,1%).

Индексы в США накануне снизились с рекордных уровней, зафиксированных по итогам предыдущей сессии, откат был спровоцирован неплохой статистикой, подогревшей ожидания роста ставки Федрезерва до конца года.

Трейдеры оценивают начавшийся сезон корпоративной отчетности за третий квартал 2017 года. В четверг финансовые отчеты за минувший квартал обнародовали два крупных американских банка - JPMorgan и Citigroup, показатели прибыли и выручки которых выросли и превзошли ожидания экспертов. В то же время JPMorgan и Citigroup сообщили о снижении выручки от торговли активами с фиксированной доходностью.

В пятницу еще два крупных американских банка - Bank of America и Wells Fargo - обнародуют показатели за третий квартал.

В пятницу в Азии преобладал рост индексов во главе с Японией - индикатор Nikkei 225 (+1%) впервые с 1996 года превысил отметку 21000 пунктов. Данные о динамике внешней торговли КНР, опубликованные в пятницу, практически не оказали влияния на китайский рынок, пишет MarketWatch.

На нефтяном рынке цены утром в пятницу возобновили рост, неделя завершается подъемом на оптимизме ОПЕК относительно ребалансировки рынка.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent к 10:01 МСК в пятницу составила $56,6 за баррель (+0,6% и -1,2% накануне), ноябрьская цена WTI - $51,02 за баррель (+0,8% и -1,4% в четверг).

С начала недели Brent подорожала на 1,6%, WTI - на 3,3%.

Российский фондовый рынок перед выходными может умеренно просесть за счет закрытия части "длинных" позиций. На динамику торгов могут повлиять данные по потребительским ценам и розничным продажам в США (15:30 по Москве).

Теги: ММВБ, РТС
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