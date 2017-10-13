Денежная база в РФ выросла с 29 сентября по 6 октября на 65,4 млрд руб.

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 6 октября составил 9290,6 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 29 сентября денежная база в России равнялась 9225,2 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,71%, или на 65,4 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.

Денежная база в широком определении

Денежная база в РФ в широком определении в сентябре 2017 года выросла почти на 2% - до 12 трлн 916,2 млрд рублей с 12 трлн 664,4 млрд рублей, сообщается в информации на сайте Банка России.

В январе-сентябре 2017 года денежная база увеличилась на 8,7% - с 11 трлн 882,7 млрд рублей на 1 января.

В годовом исчислении денежная база выросла на 11,9% - с 11 трлн 541,2 млрд рублей на 1 октября 2016 года.

Денежная база в широком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций), остатки на счетах обязательных резервов, депонируемых кредитными организациями в ЦБ, средства на корреспондентских счетах кредитных организаций и депозиты банков, размещенные в Банке России, вложения кредитных организаций в облигации Банка России, а также иные обязательства ЦБ по операциям с кредитными организациями в национальной валюте.

Динамика денежной базы в широком определении характеризует изменение денежного предложения, формируемого органами денежно-кредитного регулирования.