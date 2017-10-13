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Костин заявил о готовности ВТБ дать CEFC кредит на покупку акций "Роснефти"

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - ВТБ готов предоставить CEFC кредит для финансирования сделки, в рамках которой китайская компания приобретает 14,16% акций НК "Роснефть".

"Совершенно точно могу сказать, что участие (в капитале "Роснефти" - ИФ) этой компании (CEFC - ИФ) никак не зависит о того, даст ли ВТБ кредит или нет", - сказал глава ВТБ Андрей Костин в интервью "России 24".

"Но в принципе мы готовы это сделать, если такой интерес есть, потому что это достаточно интересная сделка", - заявил банкир. "Я бы на сегодня ограничился таким комментарием", - заключил он.

В сентябре Консорциум Glencore и Qatar Investment Authority (QIA) подписал соглашение с китайской China Energy Company Limited CEFC о продаже 14,16% акций "Роснефти" CEFC. Сделка предполагает премию в 16% к средней цене за 30 дней. После сделки Glencore останется акционером "Роснефти" с долей 0,5%, а катарский фонд QIA - с долей 4,7%.

Теги: ВТБ, Андрей Костин, Роснефть, CEFC
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