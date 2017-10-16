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Вступил в действие запрет на ввоз томатов через Белоруссию из 9 стран Азии и Африки

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Россельхознадзор с 16 октября запрещает ввоз томатов через Белоруссию из 9 стран Азии и Африки.

Как сообщила служба, она обратилась к Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Белоруссии с предложением прекратить с 16 октября 2017 года поставки томатов из этих стран в РФ в сопровождении белорусских реэкспортных фитосанитарных сертификатов.

Речь идет о таких странах, как Гвинея, Йемен, Танзания, Ливан, Судан, Сирия, Джибути, Бангладеш, Замбия. У службы есть подозрения, что по сертификатам этих стран в Белоруссию, а затем в РФ поступает продукция стран, которые подпали под российское продовольственное эмбарго.

Как поясняет Россельхознадзор, в последнее время появилась информация, что в Белоруссию увеличились поставки томатов из стран, в отношении которых введены ограничительные меры, а также из стран Африки и Азии. Кроме того, значительно выросли поставки томатов из Белоруссии в РФ. Однако место производства томатов определить невозможно.

После 16 октября ввоз томатов из Гвинеи, Йемена, Танзании, Ливана, Судана, Сирии, Джибути, Бангладеш, Замбии допускается только через пункты пропуска на российском участке Евразийского экономического союза в сопровождении оригиналов фитосанитарных сертификатов этих стран.

Теги: Белоруссия, Гвинея, Йемен, Танзания, Ливан, Судан, Сирия, Джибути, Бангладеш, Замбия
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