Экономика

"Почта России" предложила автоматически взимать пошлины с покупок в интернет-магазинах

По данным "Ъ", ведомство также предлагает уменьшить беспошлинный лимит до 50 евро с 2021 года

"Почта России" предложила автоматически взимать пошлины с покупок в интернет-магазинах
Фото: ТАСС, Валерий Шарифулин

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - "Почта России" предложила правительству провести переговоры в рамках ЕАЭС для установления нового единого графика снижения порога беспошлинного ввоза товаров. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо гендиректора ФГУПа Николая Подгузова вице-премьеру Аркадию Дворковичу от 10 октября.

"Почта России" предлагает уменьшить лимит до €200 с 1 января 2019 года, до €100 — с 1 января 2020 года и до €50 — с 1 января 2021 года. В организации считают, что это позволит сохранить "темпы роста трансграничной электронной торговли и максимизировать доходы федерального бюджета в среднесрочной перспективе".

По оценке Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), объем трансграничной торговли в первом полугодии 2017 года вырос на 34% по сравнению с тем же периодом 2016 года, до 178 млрд руб.

Сейчас в России порог беспошлинного ввоза товаров в международных почтовых отправлениях (МПО) составляет €1 тыс. При этом, по оценкам ФГУПа, стоимость 93% посылок не превышает €50.

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Согласно плану, разработанному коллегией Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), с 1 сентября 2019 года лимит должен быть понижен до €500, а через год — до €200. Представитель ЕЭК Наталья Саченок обращает внимание, что пока это проект, который до конца года планируется вынести на рассмотрение совета комиссии.

Сейчас пороговые значения беспошлинного ввоза в странах ЕАЭС не унифицированы: в Белоруссии он составляет €22, в Армении — $150, в Казахстане — €1 тыс., в Киргизии — $1 тыс.

От резкого снижения лимита Подгузов предостерегает: это чревато серьезным замедлением роста трансграничной электронной торговли. Он ссылается на опыт Белоруссии, где из-за введения порога в €22 падение объемов входящих отправлений составило около 37%. В российском случае из-за резкого снижения порога падение объемов почтовых отправлений "может превысить 15%, считает Подгузов.

Кроме этого, потоки отправлений могут перераспределиться в пользу стран союза с более благоприятными условиями, говорится в письме.

Отмечается также, что текущая технология взимания пошлины "требует значительных временных и финансовых издержек". Чтобы сократить издержки, "Почта России" с ФТС работают над технологией, которая позволит взимать пошлины автоматически при покупке товара в интернет-магазине.

Технология прорабатывается для внедрения на AliExpress.com - там россияне совершают до 80% всех трансграничных покупок. Тестирование планируется завершить до 1 апреля 2018 года. После этого "Почта России" планирует договориться об интеграции "с другими значимыми электронными торговыми площадками".

Теги: Почта России
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