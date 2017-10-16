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Экономика

Фонд Colony Capital задумался о покупке компании братьев Вайнштейнов

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Продюсерская компания Weinstein Co, основанная в 2005 года братьями Бобом и Харви Вайнштейнами, достигла соглашения с фондом Colony Capital о немедленном вливании средств, ведутся переговоры о продаже фонду всей компании или ее значительной части, говорится в пресс-релизе Weinstein Co.

Сумма инвестиции и оценка стоимости компании не уточняются.

Будущее компании, выпустившей множество культовых фильмов, включая оскароносные "Король говорит!" и "Артист", было поставлено под угрозу после того, как Вайнштейн был уволен с поста сопредседателя совета директоров после многочисленных обвинений в сексуальных домогательствах к актрисам. Он считался одним из самых успешных продюсеров Голливуда, тогда как его брат занимался скорее коммерческой стороной проектов.

Теги: Colony Capital, Weinstein Co.
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