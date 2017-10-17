В резервный фонд правительства в 2017 г. зачислят 30 млрд руб. бюджетных остатков

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Объем бюджетных остатков по итогам 2017 года может составить 20-30 млрд рублей, они будут направлены в резервный фонд правительства РФ. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов на встрече с фракцией "Справедливая Россия" в Госдуме.

"В случае наличия переходящих неиспользованных остатков, не связанных с заключенными контрактами, с обороной, дорожным фондом, такие средства будут направлены в резервный фонд. (...) Думаю, что это не будет какой-то сверхъестественный объем остатков. Может быть, порядка 20-30 млрд рублей может быть зачислено в резервный фонд правительства РФ", - сказал он.

В настоящее время объем фонда составляет 50 млрд рублей.

Средства резервного фонда, по словам Силуанова, тратятся на социальную поддержу граждан, но в большей степени - на поддержку экономики, промышленности.