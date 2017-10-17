Финансовому аналитику Марку Фаберу пригрозили увольнением за расизм

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Известный инвестор и аналитик Марк Фабер может быть исключен из совета директоров инвестиционной компании Sprott за расистские высказывания, заявил гендиректор компании Петер Гросскопф.

Гросскопф намерен добиваться такого решения от членов совета директоров, цитирует его агентство Bloomberg.

Фабер, известный своими неординарными, крайне пессимистичными, но нередко верными прогнозами, позволил себе расистские утверждения в своем ежемесячном и часто цитируемом журнале The Gloom, Boom & Doom Report.

По словам 71-летнего швейцарского инвестора, экономическое и политическое процветание США в последние 200 лет вызвано тем фактом, что большинство населения страны является белым. В обратном случае "страна бы напоминала Зимбабве, и в один прекрасный момент это может произойти".

Фабер получил известность после того, как 30 лет назад предугадал "Черный понедельник" 19 октября 1987 года, когда американский фондовый индекс Dow Jones Industrial Average зафиксировал рекордное падение в своей истории - на 23% в течение одной сессии. Затем он сделал еще ряд оказавшихся точными прогнозов, которые на тот момент противоречили общепринятому мнению. Однако в последние годы, характеризующиеся ростом фондовых рынков, его негативные прогнозы и постоянные заявления о неминуемости очередного обвала индексов регулярно не оправдываются.