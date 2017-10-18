Более 100 менеджеров "Открытия" получат запрет на профессию

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Более 120 менеджеров банка "Открытие" попадут в черный список ЦБ, сообщает "Коммерсантъ " со ссылкой на свои источники. Это коснется бенефициаров банка, членов наблюдательного совета и правления, главного бухгалтера и его заместителя, руководителей и главных бухгалтеров филиалов.

"Решение уже принято и до многих менеджеров уже доведено", - сообщил источник газеты, уточнив, что большинство руководителей вряд ли покинут рабочие места до окончания работы временной администрации. Это самый массовый случай за всю историю санаций. Оказавшиеся в списке ЦБ банкиры не менее пяти лет не смогут занимать высокие должности в банках. Кроме того, новый закон о деловой репутации закроет им вход на руководящие позиции в иных компаниях финансового сектора.

Черный список банкиров ЦБ ведет более десяти лет. В него попадают менеджеры банков, признанных банкротами после отзыва лицензии, а также тех кредитных организаций, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства - санация. По данным ЦБ на 26 июля, в списке было 6,675 тыс. человек. Провинившийся банкир попадает в список на пять лет, в течение этого времени он не может занимать руководящие позиции в банках (на которые требуется согласование ЦБ), владеть в банках долями 10% и более.