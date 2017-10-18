S7 не заинтересовала покупка "ВИМ-Авиа"

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Группа S7, управляющая авиакомпаниями "Сибирь" и "Глобус" не интересуется покупкой "ВИМ-Авиа", заявила журналистам совладелица группы Наталия Филева.

"Нет, не интересна ("ВИМ-Авиа" - ИФ). У них нет активов - одни долги. Самолеты не их и очень старые все", - сказала она.

Аэропорт Братска, который является дочерним предприятием "ВИМ-Авиа" и имеет сертификат эксплуатанта воздушных судов, также не представляет интереса для S7, отметила Филева.

"Боюсь, он требует дотаций. Он каких-то денег стоит, но для нас это не профильный бизнес", - заметила она. Как сообщалось, S7 входила в штаб по управлению рейсами "ВИМ-Авиа", созданный Минтрансом РФ после того, как стало известно о финансовых проблемах перевозчика.

В 2015 г. совладелец S7, супруг Филевой Владислав выражал готовность приобрести контрольный пакет "Трансаэро", но сделка была сорвана.