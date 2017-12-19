Безработица в РФ в ноябре стабилизировалась на уровне 5,1%

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Общая численность безработных в России в ноябре 2017 года выросла по сравнению с октябрем на 28 тысяч человек и составила 3 млн 887 тысяч человек, или 5,1% экономически активного населения, следует из опубликованных во вторник данных Росстата.

В октябре этот показатель также составил 5,1%, в сентябре - 5%. Перед тем как вернуться к росту уровень безработицы в августе составлял рекордно низкие за последние три года 4,9%, однако снижение безработицы в летние месяцы до минимальных значений за год традиционно и объясняется сезонными сельхозработами.

В июле уровень безработицы равнялся 5,1%, не изменившись по сравнению с предыдущим месяцем. В мае он составил 5,2%, в апреле - 5,3%, в марте - 5,4%, в феврале и январе - 5,6%.

В государственных учреждениях службы занятости населения в качестве безработных в ноябре 2017 года было зарегистрировано 732 тыс. человек против 707 тыс. человек в октябре.

Численность рабочей силы, по предварительным итогам выборочного обследования, в ноябре составила 76,4 млн человек, в том числе в возрасте 15-72 лет - 76,2 млн человек, или 52% от общей численности населения страны.