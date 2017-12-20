Сбербанк выплатит 150 млрд дивидендов за текущий год в 2018 году

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Дивиденды Сбербанка за 2017 год в бюджете учтены на уровне 150 млрд рублей, но при принятии решения также будут рассматриваться финансовая устойчивость и положение с капиталом у банка, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

"У нас в бюджете учтено 150 млрд рублей. Понятно, что дивиденды...Договорились со Сбербанком и ЦБ о том, что будем смотреть с учетом устойчивости, достаточности капитала банка", - сказал Силуанов, отметив, что нужно будет смотреть, какая будет прибыль.

"Думаю, что может быть около этой планируемой цифры (150 млрд рублей - ИФ), и мы сможем", - отметил министр. "Может быть, чуть меньше за 2017 год. Несмотря на то, что это будет не 50%, возможно, но вот номинал, надеемся, что будет приближаться к планируемому значению", - добавил Силуанов.

Как сообщалось ранее, проектировки бюджета РФ на 2018-2020 годы предусматривают дивидендные выплаты Сбербанка в бюджет на уровне 150 млрд рублей. При этом ЦБ РФ, которому принадлежит 50% плюс 1 акция Сбербанка, рассчитывает, что банк перечислит в бюджет дивиденды за 2017 год в размере 70 млрд рублей. По результатам 2018 и 2019 годов правительство ожидает в виде дивидендов от Сбербанка еще больше - 165 млрд рублей и 181,5 млрд рублей соответственно.

Ранее, 14 декабря, глава Сбербанка Герман Греф заявил, что банк надеется довести долю дивидендных выплат примерно до 50% прибыли к 2020 году.

По итогам 2016 года Сбербанк направил на дивиденды около 135 млрд рублей, или порядка 25% годовой прибыли по МСФО, годом ранее банк выплатил дивиденды в размере примерно 44,5 млрд рублей, или 20% чистой прибыли по МСФО.