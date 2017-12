Японский фондовый индекс Topix достиг максимума с ноября 1991 года

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги в среду без единой динамики, при этом сводный индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся на 0,1%.

Японский Nikkei 225 по итогам сессии увеличился на 0,1%. Значение другого странового индикатора Topix выросло на 0,33% и достигло максимальной отметки с ноября 1991 года.

Акции банков подорожали вслед за подъемом доходности гособлигаций, сообщает Dow Jones. В том числе рыночная стоимость Mitsubishi UFJ Financial Group поднялась на 2,1%, Sumitomo Mitsui Financial Group - на 2%, Mizuho Financial Group Inc. - также на 2%.

Кроме того, по данным издания Nikkei, крупнейшие банки Японии рассматривают возможность повышения комиссии в банкоматах и при денежных переводах, поскольку низкие процентные ставки оказывают сдерживающее влияние на их прибыли.

Цена бумаг автопроизводителя Toyota Motor Corp. выросла на 0,8%. Капитализация нефтепроизводителя Inpex Corp. увеличилась на 0,6% вслед за подъемом стоимости топлива. Между тем гонконгский индикатор Hang Seng за день снизился на 0,07%, китайский Shanghai Composite - на 0,27%.

Ралли акций владельцев казино компенсировалось снижением стоимости бумаг высокотехнологических компаний и представителей сферы недвижимости.

Капитализация Sands China Ltd. выросла на бирже в Гонконге на 1,6%, Galaxy Entertainment Group - на 1,05%. Между тем курс ценных бумаг Tencent Holdings Ltd. уменьшился на 0,95%, Sunny Optical Technology Group Co. - на 1,7%. Акции девелопера Country Garden Holdings Co. упали на 2,7%.

Южнокорейский индекс Kospi в среду опустился на 0,25%, в то время как австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,06%.

Рыночная стоимость производителей потребительской электроники LG Electronics Inc. и Samsung Electronics Co. снизилась соответственно на 0,5% и 1,3%.