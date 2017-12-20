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Экономика

АСВ потребовало от "Открытия" вернуть выделенные на санацию "Траста" 28 млрд руб.

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Агентство по страхованию вкладов требует от "Открытие Холдинга" вернуть 28 млрд рублей, выделенных ему в рамках санации банка "Траст", говорится в заявлении холдинга.

"Открытие Холдинг" в 2015 году был выбран инвестором для финансового оздоровления "Траста". АСВ из средств ЦБ выделило "Трасту" 99 млрд рублей на 10 лет под льготную ставку для закрытия "дыры" в капитале. Еще 28 млрд рублей на 6 лет под обеспечение получил инвестор на поддержание ликвидности банка.

В августе 2017 года основной актив холдинга - банк "Открытие" - сам подпал под санацию и в декабре перешел под контроль ЦБ РФ, который докапитализировал его на рекордные 456 млрд рублей. Банк "Траст" вошел в группу "Открытия" и теперь тоже фактически контролируется Банком России.

В заявлении указывается, что "Открытие Холдинг" разместил полученные 28 млрд рублей на депозите в "Трасте", использовав их "по целевому назначению". Эта сделка была прозрачной и абсолютно законной, так как проводилась под пристальным вниманием АСВ и ЦБ РФ, заявили в холдинге.

В связи с утратой холдингом статуса инвестора в рамках санации "Траста" АСВ потребовало от него вернуть всю сумму, выданную по договору займа. "АО "Открытие Холдинг" полностью согласилось с требованиями АСВ и отправило в банк "Траст" письмо с просьбой перечислить заемные денежные средства на расчетный счет АСВ. Однако из-за несогласованных действий АСВ и Центробанка платеж так и не был проведен. Таким образом, эти деньги продолжают находиться на депозите в банке "Траст", - говорится в заявлении.

Холдинг заявил, что предпринимает все меры для исполнения своих обязательств. "Для АО "Открытие Холдинг" крайне важно, чтобы все процедуры, связанные с санацией банка "Открытие" и банка "Траст", проходили максимально открыто и прозрачно, с безоговорочным соблюдением всех установленных законом процедур, особенно когда дело касается государственных денег", - говорится в заявлении.

"Открытие Холдинг" сообщил, что сделал все возможное, чтобы разрешить эту ситуацию. "Для того, чтобы данный вопрос полностью закрылся, требуется содействие Центрального банка РФ и Агентства по страхованию вкладов. Со своей стороны холдинг готов оказывать всяческое содействие в решении этого вопроса", - отмечает холдинг.

"Интерфакс" не располагает комментариями ЦБ и АСВ.

В отчетности "Траста" по МСФО указывается, что на 30 июня обеспечением по займам АСВ выступали активы банка и поручительства связанных с ним лиц на общую сумму 131,4 млрд рублей. Из этой суммы 56,2 млрд рублей приходилось на финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости. По данным газеты "Ведомости", среди этих инструментов есть суверенные евробонды "Россия-2030". Источник издания в АСВ говорил в начале декабря, что в АСВ заложены суверенные еврооблигации с погашением в 2030 году на сумму 25 млрд рублей.

Выпуск "Россия-2030" долгое время являлся одним из основных ориентиров для долгового рынка. Но в начале 2015 года он значительно потерял в ликвидности на вторичном рынке - аналитики отмечали, что эти еврооблигации практически исчезли с рынка. Позднее стало известно, что значительную часть еврооблигаций выпуска-2030 скупило АО "Открытие Холдинг", которое до последнего времени оставалось их крупнейшим держателем.

После того, как ЦБ объявил о санации банка "Открытие", председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что евробонды "Россия-2030" учитывались на балансе "Открытия" по завышенной цене, что приукрашивало отчетность банка.

"Открытие Холдинг" до августа 2017 года был головной структурой одной из крупнейших частных банковских групп РФ. ЦБ в августе объявил о санации банка "Открытие" с участием Фонда консолидации банковского сектора, 11 декабря регулятор стал собственником банка.

Бенефициарами "Открытие Холдинга" являются Вадим Беляев, совладельцы нефтяной компании "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов и Леонид Федун, ВТБ , группа "ИСТ", бизнесмен Александр Мамут, НПФ "ЛУКОЙЛ-Гарант", глава набсовета банка "Открытие" Рубен Аганбегян.

Теги: Открытие, Траст, АСВ
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