Qatar Airways сообщила об интересе к покупке доли в "Аэрофлоте"

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Qatar Airways приобрела бы долю в "Аэрофлоте", если бы такая сделка была одобрена правительством РФ, сообщил "Интерфаксу" исполнительный директор компании Акбар аль-Бакер.

"Поскольку пока компания "Аэрофлот" не была представлена к возможности покупки акций. Это должно решать правительство. "Аэрофлот" является успешной компанией и естественно, если такая возможность представится, то мы будем рады получить, купить определенную долю, пакет акций", - сказал он.

Накануне в интервью газете "Ведомости" исполнительный директор сообщил, что "все авиакомпании, где мы акционеры, когда-то были государственными". "Но сейчас у них частные владельцы. Так что, может, президент Путин, который очень проницательный бизнесмен, однажды захочет открыть "Аэрофлот" для стратегических иностранных инвесторов", - отметил он.

"Аэрофлот" - крупнейшая группа авиакомпаний в РФ, объединяет одноименного перевозчика, работающего в премиальном сегменте, а также дочерние компании "Россия" (средний сегмент), "Победа" (низкобюджетный сегмент) и работающую на Дальнем Востоке "Аврору". Основной акционер - Росимущество (51,2%), 3,5% владеет госкорпорация "Ростех", 5,6% принадлежат физлицам, 0,1% - менеджменту "Аэрофлота", 45,8% находятся в свободном обращении.

Авиакомпания Qatar Airways была основана в 1997 году. Флот насчитывает 200 самолетов Boeing и Airbus. География полетов охватывает более 150 направлений, в том числе в Европе - 41 маршрут.