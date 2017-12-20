Путин подписал закон о продлении "заморозки" накопительной пенсии до 2020 года

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал поправки в закон об обязательном пенсионном страховании, продлевающие "заморозку" средств накопительной части пенсии до 2020 года.

Документ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации. Как отмечается в документе, закон вступает в силу с 1 января 2018 года.

Ранее сообщалось, что Госдума и Совет Федерации приняли закон о продлении до 2020 года так называемой "заморозки" накопительной части пенсии.

Согласно ему, "заморозка" продлевается на год - с 2019 до 2020 года.