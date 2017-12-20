Экономика Спор "Роснефти" и АФК "Система"

Бизнес-омбудсмен Титов не стал рассматривать обращение АФК "Система"

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов сообщил, что АФК "Система" обращалась к нему с письмом по поводу судебного спора с "Роснефтью" , он посоветовал им обратиться в Объединенную комиссию по корпоративной этике при РСПП.

"В ответ на письмо, которое к нам было от "Системы", рекомендовал им обратиться в комиссию по этике. Мы не занимаемся медиацией. Я предложил использовать механизм, который там есть", - сказал Титов журналистам. По словам бизнес-омбудсмена, письмо к нему поступило еще до решения по делу.

Он отметил, что является арбитром в этой комиссии. По словам бизнес-омбудсмена, к нему как арбитру обращений не поступало, в связи с чем он полагает, что АФК "Система" в комиссию не обращалась.

"Я предложил "Системе" обратиться туда, потому что это корпоративный конфликт. Мы не рассматриваем корпоративные конфликты по закону, мы рассматриваем только те дела, в которых нарушены права предпринимателей со стороны государства или госкомпаний", - добавил Титов.

При этом он предположил, что в будущем институт уполномоченного по защите прав предпринимателей мог бы участвовать в разрешении подобных споров, однако пока у него нет таких технологий.

Ранее сообщалось, что апелляционный суд постановил оставить в силе решение Арбитражного суда Башкирии по иску "Роснефти" и "Башнефти" к АФК и ее "дочке" "Система-Инвест". Согласно постановлению суда, ответчики обязаны компенсировать "Башнефти" 136,27 млрд рублей убытков, понесенных, по мнению истцов, в связи с ее реорганизацией в 2014 г.

Теги: Борис Титов, АФК Система
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