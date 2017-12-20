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Украина продлила на 2018 год ответные ограничения в торговле с РФ

Есть обновление от 22:28

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Кабинет министров Украины на заседании в среду принял решение продлить до 31 декабря 2018 года включительно действие эмбарго на импорт ряда товаров из России, а также действие ввозных пошлин в отношении импорта товаров, страной происхождения которых является РФ.

Как отметил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, соответствующие постановления приняты с условием их необходимого оформления и доработки.

Кроме того, правительство Украины решило включить с 1 марта 2018 года в перечень подпадающих под эмбарго товаров сульфат аммония, смесь нитрата аммония с карбонатом кальция или другими неорганическими веществами, не являющимися удобрениями, полиэтилен (с удельной густотой 0,94 или больше) и поливинилхлорид, не смешанный с другими веществами.

В обоих случаях предусмотрена отмена этих мер, если Россия откажется от ограничений в торговле с Украиной.

Как сообщалось, российское продовольственное эмбарго действует для украинских товаров с 1 января 2016 года. В ответ правительство Украины утвердило торговые контрмеры и запретило поставки российских продуктов питания, а также ряда других товаров, суммарная стоимость импорта которых соответствует стоимости запрещенного РФ украинского экспорта.

Согласно решению правительства Украины от 30 декабря 2015 года, со 2 января 2016 года в рамках ответных мер ко всем товарам происхождением из России применяются ставки ввозной пошлины, установленные Таможенным тарифом Украины. При этом преференциальный режим в отношении РФ (свободная торговля) отменяется в связи с нарушением Российской Федерацией договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года.

После резкого падения в 2014-2016 годах объемы торговли между двумя странами в этом году начали восстанавливаться. Так, за январь-октябрь 2017 года Украина увеличила экспорт товаров в Россию на 20,9% по сравнению с показателем аналогичного периода 2016 года - до $3,263 млрд, импорт товаров из РФ вырос на 36,5% - до $5,521 млрд. Сальдо торговли с РФ по итогам десяти месяцев для Украины оказалось негативным и составило $2,258 млрд, что в 1,9 раза превысило показатель аналогичного периода прошлого года.

Теги: Россия, Украина
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