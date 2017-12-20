Продажи домов на вторичном рынке в США выросли до максимума почти за 11 лет

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Продажи на вторичном рынке жилья в США в ноябре 2017 года подскочили на 5,6% по сравнению с предыдущим месяцем - до 5,81 млн домов в пересчете на годовые темпы, что является максимумом с декабря 2006 года, говорится в отчете Национальной ассоциации риэлторов.

В октябре, согласно пересмотренным данным, продажи составили 5,5 млн домов, а не 5,48 млн домов, как сообщалось ранее.

Консенсус-прогноз экспертов предусматривал повышение продаж жилья на вторичном рынке на 2% по сравнению с прежде объявленным октябрьским уровнем - до 5,59 млн домов, сообщает MarketWatch.