Экономика

Газпром расторг контракты на поставку труб для подводящего газопровода к Nord Stream 2

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Газовая компания хочет сэкономить на закупке труб

Газпром расторг контракты на поставку труб для подводящего газопровода к Nord Stream 2
Трубы на строительстве Nord Stream 2
Фото: ТАСС/DPA

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - "Газпром" счел завышенной стоимость труб для газопровода "Грязовец-Славянская", который должен обеспечить подачу газа в морскую магистраль Nord Stream 2, и расторг контракты на их поставку, сообщила газета "Ведомости".

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Письма ООО "Газпром комплектация" с уведомлением об этом трубные компании получили в среду. Причина - изменение ценовой политики "Газпрома" в отношении закупки труб большого диаметра.

Распоряжение расторгнуть контракты подписал начальник департамента 121 (управление корпоративными затратами) "Газпрома" Михаил Сироткин.

По данным "Ведомостей", речь идет о закупке, объявленной 19 апреля 2016 года, на поставку 501,6 тыс т ТБД на общую сумму 56,8 млрд руб. Поставщиками выступают ОМК, "Трубные инновационные технологии", ЧТПЗ, ТМК, "Северсталь".

Теги: Газпром, Северный поток-2
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