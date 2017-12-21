Газпром расторг контракты на поставку труб для подводящего газопровода к Nord Stream 2

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - "Газпром" счел завышенной стоимость труб для газопровода "Грязовец-Славянская", который должен обеспечить подачу газа в морскую магистраль Nord Stream 2, и расторг контракты на их поставку, сообщила газета "Ведомости ".

Письма ООО "Газпром комплектация" с уведомлением об этом трубные компании получили в среду. Причина - изменение ценовой политики "Газпрома" в отношении закупки труб большого диаметра.

Распоряжение расторгнуть контракты подписал начальник департамента 121 (управление корпоративными затратами) "Газпрома" Михаил Сироткин.

По данным "Ведомостей", речь идет о закупке, объявленной 19 апреля 2016 года, на поставку 501,6 тыс т ТБД на общую сумму 56,8 млрд руб. Поставщиками выступают ОМК, "Трубные инновационные технологии", ЧТПЗ, ТМК, "Северсталь".