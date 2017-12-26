Итоги 2017: Бог нефти велел делиться больше и чаще

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Рост цены на нефть в результате действия соглашения ОПЕК+ и предвыборный год в России - два фактора, заставившие все компании с госучастием раскошелиться. Крупнейшая нефтяная компания "Роснефть" и трубопроводная монополия "Транснефть" впервые выплатили промежуточные дивиденды, причем их объем от чистой прибыли по МСФО значительно увеличился. К ним присоединилась "Татнефть" , которая также решила воспользоваться хорошими рыночными условиями. Весной 2017 года рынку, наконец, удалось переломить тренд на падение цены на нефть, который устойчиво держался весь прошлый год. К маю стоимость одного барреля уже превысила $50.

Задание выполнено!

Когда в июне, буквально накануне годового собрания акционеров "Роснефти" , президент России Владимир Путин попросил главу НК Игоря Сечина поднять вопрос о выплате в будущем дивидендов в размере 50%, тот "взял под козырек". И в молниеносные сроки - всего за два дня - основные положения новой дивидендной политики были готовы.

"Я уверен, что компания и ее менеджмент способны достигнуть поставленных целей. Мы справимся с поставленными задачами и сможем реализовать значительное увеличение доходности для своих акционеров", - заявил И.Сечин на годовом собрании, анонсируя акционерам идею доведения дивидендных выплат с 35% до 50% от прибыли уже за 2017 год.

А через два месяца обновленная дивидендная политика "Роснефти" вступила в силу. Она установила целевой уровень дивидендных выплат НК в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО и целевую периодичность - "по меньшей мере, два раза в год".

В конце сентября акционеры "Роснефти" утвердили промежуточные дивиденды по результатам первого полугодия 2017 года в размере 3 руб. 83 коп. на акцию, или суммарно 40,6 млрд руб. С учетом выплаченных дивидендов по итогам 2016 года - 5,98 рубля на акцию и всего 63,4 млрд рублей года - суммарный объем выплат "Роснефтью" в 2017 году составил почти 104 млрд руб. Половину этой суммы получил крупнейший акционер "Роснефти" - государственное АО "Роснефтегаз".

Рост дивидендов "Роснефти" не ухудшит финансово-экономическое состояние компании и не приведет к изменениям в ее инвестиционной программе, заявил на внеочередном собрании акционеров главный бухгалтер "Роснефти" Дмитрий Торба. Однако по итогам работы за 9 месяцев 2017 года чистая прибыль компании по МСФО упала на 3,9% - до 122 млрд рублей, а в третьем квартале снизилась на 26,6% по сравнению со вторым кварталом - до 47 млрд руб., и "Роснефть" сообщила, что сокращает прогнозы по капитальным вложениям на 2017 год с 1,1 трлн до 900 млрд рублей и планирует перенести на следующий года ввод Русского и Южно-Тохомского месторождений, нефть которых предназначается для двух новых трубопроводов. Официально причиной сокращения инвестиций была названа оптимизация затрат: "То, что мы прогнозируем меньше, мы связываем с работой по оптимизации затрат, мы стремимся к аккуратному расходованию средств", - пояснил директор департамента инвестиций, бизнес-эффективности и контроллинга Алексей Каравайкин в ходе телеконференции.

Скупой платит дважды

Интригой в течение года сопровождалась история с выплатой дивидендов новой "дочкой" Роснефти - "Башнефтью" . Сначала стала неожиданностью рекомендация совета директоров по итогам 2016 года заплатить только на "префы" (всего 3 млн рублей), затем совет директоров решил, что НК выплатит промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2017 года.

Раскрыло интригу внимательное прочтение Налогового кодекса РФ. "Роснефть" купила "Башнефть" в октябре 2016 года, а согласно НК, российская организация, владеющая не менее чем 50%-ной долей в уставном капитале другой организации не менее 365 календарных дней до дня принятия решения о выплате дивидендов, выплачивает налог на прибыль по ставке 0%. В остальных случаях налог на прибыль в виде дивидендного дохода составляет 13%. "Перенос" дивидендов башкирской компании на конец года снял вопрос о выплате 13%-го налога для "Роснефти".

Однако, сама "Роснефть" решение о переносе объясняла увеличением капзатрат "Башнефти" на усиление безопасности уфимских НПЗ, где за текущий год был зарегистрирован последовательный ряд аварий, вызвавших увольнение менеджмента и предписания Ростехнадзора. "В случае несвоевременного выполнения предписаний Ростехнадзор может запретить эксплуатацию около трети объектов на НПЗ "Башнефти", что приведет к снижению EBITDA и к увеличению дальнейших затрат компании на запуск установок", - поясняла "Роснефть".

В декабре акционеры "Башнефти" одобрили дивиденды за 9 месяцев 2017 года в размере 148,31 руб. на обыкновенную и привилегированную акцию, сумма выплат составит 26,3 млрд рублей, или 61% прибыли по МСФО. Общие дивиденды за год будут одобрены акционерами "Башнефти" на годовом собрании по итогам 2017 года.

Пока "Роснефть" придерживается тенденции, которая была задана, когда башкирская компания была во владении государства (2014-2016гг): за 2014 год дивиденды компании составляли 20,072 млрд рублей, за 2015 год - 29,1 млрд рублей.

Кстати сказать, именно высокие дивиденды "Башнефти", когда та была под контролем "Системы", вызывают негодование "Роснефти" и являются основанием для одного из двух многомиллиардных исков против АФК. "Система" владела "Башнефтью" в 2009-2013 годах, за 2010 год башкирская НК направила на дивиденды рекордные на тот момент 48,283 млрд рублей (всю чистую прибыль, а также часть нераспределенной прибыли прошлых лет). За 2011 год дивиденды НК составили 20,274 млрд рублей (около 40% чистой прибыли по МСФО). По итогам 2013 год общие дивидендные выплаты "Башнефти" составили 82,73 млрд рублей - и это стало новым рекордным в истории компании показателем.

В настоящее время доля владения в Башнефти" у "Роснефти" - 69,3%. У Башкирии - 25,79% обыкновенных акций. Остальное - у миноритариев.

Транснефть в поисках баланса

Впервые в этом году промежуточные дивиденды заплатила государственная трубопроводная монополия "Транснефть". При этом размер этих выплат по итогам первого полугодия составил 24% от прибыли по МСФО, 100% от прибыли по РСБУ или 27 млрд руб., что почти равняется сумме выплат за 2016 год - 30,6 млрд руб. (13% от прибыли по МСФО).

Глава "Транснефти" Николай Токарев отмечал, что, если государство обяжет компанию платить дивиденды, исходя из 50% прибыли по МСФО, она это сделает. "Мы выплатили уже значительную сумму за 2016 год и первое полугодие 2017 года. Считаю, что сумма приличная, не малая, нам за нее не стыдно, но если будет надо еще, значит, выплатим", - говорил он. "Конечно, для нас было бы оптимальным сбалансированный подход к уровню дивидендов, чтобы нам хватало и на реализацию инвестпрограммы, и не пришлось бы ее сокращать или сдвигать сроки. С другой стороны мы понимаем, что есть ответственность перед государством, мы государственная компания, и если такое решение состоится, мы, конечно, выполним", - сказал Токарев.

В конце прошлого года совет директоров "Транснефти" утвердил дивидендную политику компании, которая предусматривает направление на дивидендные выплаты по акциям всех категорий 25% чистой прибыли группы. Компания опасается, что если и по итогам всего 2018 года сохранится требование о выплате дивидендов в размере 50% от прибыли МСФО, то при индексации тарифов всего на 4% возникнет дефицит в 88 млрд руб., который нельзя будет покрыть даже за счет простого сокращения инвестпроектов. Несмотря на то, что инвестпрограмма монополии, которая завершила основные стройки, на следующий год была запланирована в два раза меньшем объеме по сравнению с 2017 годом - на уровне 80 млрд руб., компания после принятия ФАС решения о росте тарифов на услуги "Транснефти" всего на 4% вместо 21% снизила планку до 56,3 млрд руб.

Решение о размере дивидендов "Транснефти" за 2017 год еще не принято. И "Транснефть" может рассчитывать, что в следующем году ей не придется платить повышенные дивиденды взамен на небольшую индексацию тарифов и снижение в интересах "Роснефти" на 16,3% тарифов на транспортировку нефти в Китай через Казахстан.

"ЛУКОЙЛ" и "Газпром Нефть": рекорды бьют рекорды

"ЛУКОЙЛ" неизменно в течение последних лет увеличивает как промежуточные, так и итоговые дивиденды на акцию. И этот год не стал исключением. По результатам 9 месяцев 2017 года акционеры утвердили промежуточные дивиденды в размере 85 руб. на акцию, что на 13% больше значения прошлого года.

Дивидендная политика компании предполагает обязательство направления на дивиденды не менее 25% прибыли МСФО, которая может быть скорректирована на разовые расходы и доходы. На промежуточные дивиденды в 2017 году компания направила 24,2% прибыли, в то время как годом ранее 40%, однако прибыль компании по МСФО за 9 месяцев 2017 года выросла почти в 2 раза - до 300 млрд руб.

Акционеры компании, крупнейшими из которых являются руководители НК, нацелены на дальнейшее получение доходов в виде дивидендов, устойчивый рост которых обозначен основным приоритетом программы стратегического развития группы "ЛУКОЙЛ" на 2018-2027 годы, утвержденной советом директоров в конце года.

"Газпром нефть" с 2013 года придерживалась практики выплаты промежуточных дивидендов. Исключение было сделано только в 2016 году - из-за запуска ряда крупных месторождений. Однако уже в августе 2016 года менеджмент НК заявил, что планирует вернуться к идее промежуточных дивидендов, "когда денежные потоки компании улучшатся, а рынок стабилизируется".

И вот уже второй год подряд дивиденды "Газпром нефти" характеризуются не иначе как "рекордными". Так, за 2016 год "Газпром нефть" направила на дивиденды 50,64 млрд руб. (10,68 руб. на одну обыкновенную акцию, 25% от прибыли по МСФО), и на тот момент это были рекордные из расчета на акцию дивиденды за всю историю "Газпром нефти". За 9 месяцев 2017 года акционеры компании одобрили дивиденды в размере 10 рублей на акцию, но впереди еще общее собрание, и по итогам 2017 года "Газпром нефть" ожидает существенного роста дивидендов.

"Забегая вперед, скажу, что мы вас порадуем тем, что в этом году дивиденды тоже вырастут и на достаточно существенно ощутимую величину. Вы это видите по тому уровню промежуточных дивидендов, которые мы предложили, и который утвердил совет директоров - 10 рублей на акцию. Соответственно, вы можете предположить, что по итогам 2017 года дивиденды будут больше, чем 50 млрд рублей (выплаченные за 2016 г. - ИФ)", - говорил финансовый директор компании Алексей Янкевич.

"В первую очередь мы говорим о росте дивидендов на акцию. Ранее мы говорили, что вполне возможен рост дивидендов на акцию с 10 до 15 рублей на акцию. Это будет постепенный рост за несколько лет, и мы к нему придем. При этом также будет расти дивидендная доходность, за этим мы тоже следим", - добавлял он.

Согласно дивидендной политике, "Газпром нефть" платит большую из величин - 25% прибыли по РСБУ либо 15% прибыли по МСФО. Последние годы дивиденды компании выплачиваются в 25% или выше прибыли по МСФО. Основным акционером "Газпром нефти" является "Газпром" , который контролирует чуть более 95% акций нефтяной компании.

"Татнефть": эффект неожиданности

В 2017 году "Татнефть" продолжила будоражить рынок громкими решениями. Приняв в 2016 году "Стратегию-2025" с амбициозными планами по добыче, переработке, инвестициям и росту капитализации, в этом году она представила новый подход к дивидендам. По итогам 2016 года "Татнефть" направила на дивиденды почти 50% прибыли по МСФО и впервые за 13 лет объявила промежуточные дивиденды.

С 2007 года "Татнефть", по законодательству Татарстана, направляла на эти цели 30% от чистой прибыли по РСБУ. Однако вопреки многолетней традиции, весной 2017 года менеджмент рекомендовал выплатить 22,81 рубля на все виды акций, в общей сложности 53,06 млрд рублей, или 49,4% чистой прибыли по МСФО. Еще в 2016 году миноритарий "Татнефти" - инвестфонд Capital Management - отмечал, что за счет сбалансированной инвестпрограммы, отсутствия долга и более рационального использования ликвидности "Татнефть" имеет возможность увеличить дивидендные выплаты до 50%.

Общие очертания новой дивидендной политики были раскрыты уже этой весной: "Татнефть" планирует установить уровень дивидендов не менее 50% прибыли по МСФО, а также распределять в пользу акционеров свободные средства, которые не направляются на развитие компании в соответствие со стратегией. А в ноябре "Татнефть" объявила о планах выплатить дивиденды 9 месяцев - 22,78 рубля на все виды акций, или 75% прибыли по РСБУ. Неожиданное решение спровоцировало на рынке разговоры о выводе средств из "Татнефти" перед ее "возможной продажей", однако эту версию в компании отрицали.

Представитель "Татнефти" во время телефонной конференции с инвесторами отмечал: "Проще говоря, 50% (от чистой прибыли - ИФ) для нас комфортно. Основываясь на наших показателях в этом году, а также выполнении нашей стратегии нам было комфортно предложить 75% от чистой прибыли РСБУ за 9 месяцев". Он также подтвердил намерения сохранить уровень выплат в 50%, но допустил, что дивиденды могут быть и больше. В этот день акции "Татнефти" обновили исторический максимум.