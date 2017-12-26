Итоги 2017: Самые любопытные сделки на рынке недвижимости

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Уходящий год можно назвать успешным для мирового рынка жилья: глобальная экономика продолжила восстановление, при этом базовые ставки центробанков остаются низкими, повышая доступность ипотеки.

Между тем в суперпремиальном сегменте год выдался не самым примечательным, плюс продавцам часто приходилось делать скидки на дорогие дома для привлечения покупателей.

"2017 год был годом неопределенности, а такое состояние всегда является негативным фактором для недвижимости", - отметил сотрудник Sotheby's International Realty Джереми Стайн.

Тем не менее, несколько интересных сделок все же состоялись, причем некоторые из них установили региональные рекорды стоимости, а в других участвовали знаменитости.

Приют миллионеров

Самая крупная сделка по продаже жилой недвижимости в Нью-Йорке в 2017 году оказалась объемом $91 млн. За эту сумму неназванный покупатель приобрел три квартиры в небоскребе на улице Парк-Авеню, дом 432, объединив их в одну квартиру площадью свыше 1,1 тыс. квадратных метров, расположенную на 92-м и 93-м этажах.

В этом же здании находятся вторая и третья по стоимости квартиры в городе, проданные в уходящем году. Жилье на 85-м этаже было продано за $65,6 млн, а квартира на 83-м - за $65,2 млн. Владельцем последней стал Лоуренс Хо, сын 96-летнего предпринимателя из Макао Стэнли Хо.

Небоскреб считается одним из самых престижных зданий в крупнейшем городе США. Здание высотой 426 метров считается самым высоким жилым домом в мире и возвышается над соседними зданиями, благодаря чему из его верхних этажей открывается великолепный вид на город и находящийся в нескольких кварталах Центральный парк.

Известные жители небоскреба - президент Генеральной Ассамблеи ООН Нассир Абд аль-Азиз ан-Насер и основатель бренда одежды Nautica Дэвид Чу. Актриса и певица Дженнифер Лопес и ее бойфренд Алекс Родригес неоднократно смотрели квартиры в этом здании.

Звезды расстаются с домами

В 2017 году со своими домами расстались несколько известных личностей.

В частности, актриса Деми Мур продала трехэтажную квартиру в известном здании "Сан-Ремо" 1930 года постройки за $45 млн. Изначально она хотела выручить за него $75 млн. Но даже несмотря на скидку, сделку можно назвать удачной - 25 лет назад Мур и ее бывший муж Брюс Уиллис купили эту квартиру за $7 млн.

Канадская певица Селин Дион также рассталась со своей недвижимостью, хотя и за значительно меньшие деньги. Ее дом на острове во Флориде с 13 спальнями и тремя бассейнами был продан за $28 млн.

А вот известный гонщик "Формулы-1" Льюис Хэмилтон, наоборот, обзавелся новым домом - британец заплатил $43,9 млн за пентхаус в нижнем Манхеттене, на улице Гринвич-стрит. Кстати, эта покупка вошла в топ-10 самых дорогих сделок с недвижимостью в Нью-Йорке в 2017 году. Его соседями станут актрисы Дженнифер Лоуренс, Мег Райан и Джессика Бил, певец Джастин Тимберлейк, а также Райан Рейнолдс со своей женой Блейк Лайвли.

Локальные рекорды

В 2017 году была зафиксирована самая крупная сделка с недвижимостью в истории Австралии. Усадьба на территории почти 7 тыс. квадратных метров была построена полтора века назад и 126 лет находилась в собственности одной семьи. Теперь ее купил молодой миллиардер Скотт Фаркуар за 70 млн австралийских долларов ($54 млн) для своей семьи.

Новый рекорд был также установлен в Сан-Франциско - что неудивительно, учитывая стремительный рост цен на дома в американской "столице стартапов" в последнее время.

Недавно построенный дом с видом на Тихий океан площадью свыше 1 тыс. квадратных метров был продан более чем за $35 млн. В доме семь спален и восемь ванных комнат, а также два винных погреба и лифт.

Кроме того, на карту самой дорогой недвижимости после долгого перерыва вернулась Санта-Барбара. Огромное ранчо было продано за $34,25 млн, что является рекордом для округа миллионеров за последние девять лет.

Райский остров и Монте-Карло

Высокий спрос на элитную недвижимость наблюдался не только в США и Австралии.

Так, вилла на острове Сен-Бартелеми в Карибском море (точнее, две отдельные виллы на территории площадью 2,8 га) с отдельным пляжем нашла нового владельца, который не пожалел отдать за нее $67 млн. Примечательно, что сделка была совершена уже после разрушительного урагана Ирма, который пронесся по соседним островам, что говорит о высоком спросе и уверенности покупателей.

Наконец, трехэтажный пентхаус в самом центре Монте-Карло был продан за $61 млн. В городе, где наблюдается одна из самых высоких концентраций миллионеров в мире, есть дома с ценником и выше $100 млн, но эта сделка входит в число самых крупных. В доме с видом на Средиземное море расположены шесть спален, каждая со своей ванной.