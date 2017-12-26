"Арети" закрыла сделку по покупке 50% группы "Новый поток"

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Международная группа компаний "Арети" бизнесмена Игоря Макарова (Areti, бывшая "Итера") закрыла сделку по покупке 50% ГК "Новый поток" (New Stream Group) у владельца группы Дмитрия Мазурова.

"После получения согласования ФАС России и выполнения прочих предварительных условий компания ARETI Gasenergy, входящая в МГК "Арети", закрыла сделку по приобретению 50% холдинговой компании группы "Новый Поток", - говорится в сообщении "Арети".

"В течение следующего этапа (2018-2019 гг.) акционеры намерены осуществить ряд сделок по консолидации и привлечению в обновленную группу "Новый Поток" иных производственных, трейдинговых и логистических активов, что позволит существенно оптимизировать бизнес-процессы", - отмечается в сообщении.

В 2018 году акционеры планируют провести ряд мероприятий по совершенствованию системы управления, оптимизации кредитного портфеля и повышению эффективности ведения бизнеса.