Глава "Вымпелкома" заявил о скором сокращении внутрироссийского роуминга

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Генеральный директор компании "Вымпелком" Шелль Йонсен предположил исчезновение внутрироссийского роуминга в большинстве тарифов к середине 2018 года. В интервью "Коммерсанту " он рассказал, что для внедрения такого подхода есть пара практических моментов.

То же самое он говорил год назад, когда встречался с представителями СМИ.

Ранее Федеральная антимонопольная служба уже обезала, что в текущем году роуминг внутри страны отменят на 90%, после решения технических вопросов.