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Цена меди достигла максимума за три года

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Цена меди в ходе торгов в среду достигла максимальной отметки с 2014 года на новостях о приостановке производства на одном из крупнейших предприятий Китая.

Золото во вторник подорожало до максимума с 28 ноября на фоне ослабления доллара и в среду сохраняет этот результат, сообщает MarketWatch.

Котировки контракта на медь с поставкой через три месяца на Лондонской бирже металлов (LME) повышались на 1,2% - до $7210 за тонну. Затем рост замедлился, и медь сейчас стоит около $7175 за тонну.

Медь непрерывно дорожает уже девять сессий, чего не наблюдалось с 2004 года, сообщает агентство Bloomberg. Рост цен на 30% в 2017 году сделал медь наиболее прибыльной из шести основных цветных металлов на LME.

По данным Bloomberg, власти провинции Цзянси приказали крупнейшему производителю меди в стране Jiangxi Copper Co. приостановить работу в регионе как минимум на неделю в рамках борьбы с загрязнением воздуха в зимние месяцы. Ранее в декабре аналогичной приостановки требовали от второго по величине производителя меди в Китае Tongling Nonferrous Metals Group, который базируется в провинции Аньхой.

Производственные мощности Jianxi в провинции Цзянси рассчитаны на выплавку около 1,02 млн тонн меди в год.

Никель на LME подешевел в среду на 2,5%, цены на цинк и алюминий также снижаются.

Золото на нью-йоркской бирже Comex подорожало во вторник на 0,7%, до $1287,50 за тройскую унцию, на электронных торгах в среду его цена опустилась на 0,03%. При этом спотовая цена золота в слитках почти не изменилась 27 декабря - $1282,48 за унцию, за последние четыре сессии она выросла на 1,7%.

Теги: Китай, медь
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