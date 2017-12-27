Рынок акций открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,4%

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду ростом большинства blue chips на фоне подорожавшей накануне вечером нефти, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,2-0,4%, причем первый отыграл пограничный рубеж 2100 пунктов.
К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2101,3 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1149,13 пункта (+0,4%), рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,4%.
Доллар упал до 57,43 руб./$1 (-0,19 рубля).
В лидерах роста выступают акции ПАО "Полюс" (+1,4%), "Мечела" (+1,1%), АФК "Система" (+1%), "Татнефти" (+0,6%), "Транснефти" (+0,5%), "Аэрофлота" (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%).
Просели бумаги "Башнефти" (-1,7%), "Норникеля" (-0,9%), "Магнита" (-0,4%), "префы" "Россетей" (-1,8%) и "Татнефти" (-0,4%).
Индексы в США во вторник снизились на фоне слабой активности торгов после католического Рождества. Эксперты ожидают, что текущая неделя будет вялой, учитывая отсутствие многих трейдеров перед Новым годом, пишет MarketWatch.
Котировки акций ритейлеров выросли на ожиданиях сильных продаж в праздничный сезон.
Розничные продажи в США без учета бензина и автомобилей с начала ноября по 24 декабря выросли на 4,9% относительно того же периода прошлого года, свидетельствуют расчеты платежной системы MasterCard. Темпы роста продаж в сезон зимних праздников стали максимальными с 2011 года, что говорит об оптимизме американцев в отношении собственного финансового положения и состояния экономики страны в целом.
Инвесторы продолжают также изучать детали налоговой реформы в США, взвешивая ее плюсы и минусы.
Как сообщалось, президент США Дональд Трамп в минувшую пятницу подписал закон о внесении в Налоговый кодекс изменений, которые он назвал крупнейшими в истории страны. Де-факто налоговая реформа является самой масштабной с 1986 года, и как рассчитывают авторы закона, простимулирует рост американской экономики уже в следующем году.
В Азии в среду динамика индексов смешанная (подросла Япония и упал Китай на опасениях ухудшения доступа к ликвидности), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,03%).
Нефть утром в среду корректируется вниз после ралли накануне до максимумов с июня 2015 года, поскольку постепенное возобновление работы трубопровода Forties в Северном море компенсирует перебои с поставками из Ливии.
Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent к 10:01 в среду составила $66,1 за баррель (-0,5% и +1,9% во вторник), февральская цена WTI - $59,7 за баррель (-0,5% и +2,6% накануне).
Во вторник вечером нефть резко подорожала на данных о взрыве на нефтепроводе в Ливии, по которому осуществляется поставка нефти на крупнейший в стране экспортный терминал Эс-Сидр. По данным источников, оператором нефтепровода, на котором произошел взрыв, является Waha Oil Co., совместное предприятие ливийской госкомпании National Oil Corp. и американских Hess Corp., Marathon Oil Corp. и ConocoPhillips.
Waha сократила производство нефти на 60-70 тыс. баррелей в сутки с 260 тыс. б/с, сообщил один из источников. Он не располагает данными о причине взрыва.
Между тем компания Ineos, оператор Forties, обещала восстановить работоспособность североморского нефтепровода в полном объеме (450 тыс. б/с) уже к 1-2 января.
По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, российский рынок утром может немного подрасти, поскольку факт нефти Brent выше $66 за баррель сложно игнорировать. Между тем, укрепление рубля будет давить на бумаги экспортеров, тем более что в среду Минфин РФ проводит последнее в текущем году размещение ОФЗ (объемом 35 млрд руб.). В остальном, пока внешние инвесторы не балуют российский рынок большими покупками.
По словам старшего риск-менеджера ИК "Норд-Капитал" Виталия Манжоса, утром индекс МосБиржи может подрасти к 2100-2105 пунктам, ближайшими поддержками останутся уровни 2090 и 2080 пунктов, сопротивлениями - отметки 2115 и 2140 пунктов. Рынок акций РФ еще не успел в полной мере отыграть сильный вечерний взлет стоимости фьючерсов на нефть.
Как отмечает руководитель аналитического отдела компании Grand Capital Сергей Козловский, торги в предновогоднюю неделю характеризуются низкими объемами, что позволяет рыночным игрокам заметно толкать вверх или вниз акции компаний.
Нефть выросла на волне ожиданий, что ремонт на Североморском нефтепроводе продолжится до нового года, а запасы нефти в США будут и далее снижаться. В среду динамика рынка акций РФ будет определяться движением рубля и склонностью краткосрочных трейдеров совершать сделки внутри дня. Вечером выйдут данные индекса доверия потребителей и индекса незавершенных продаж на рынке недвижимости за ноябрь в США.