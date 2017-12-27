Рынок акций открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,4%

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду ростом большинства blue chips на фоне подорожавшей накануне вечером нефти, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,2-0,4%, причем первый отыграл пограничный рубеж 2100 пунктов.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2101,3 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1149,13 пункта (+0,4%), рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,4%.

Доллар упал до 57,43 руб./$1 (-0,19 рубля).

В лидерах роста выступают акции ПАО "Полюс" (+1,4%), "Мечела" (+1,1%), АФК "Система" (+1%), "Татнефти" (+0,6%), "Транснефти" (+0,5%), "Аэрофлота" (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%).

Просели бумаги "Башнефти" (-1,7%), "Норникеля" (-0,9%), "Магнита" (-0,4%), "префы" "Россетей" (-1,8%) и "Татнефти" (-0,4%).

Индексы в США во вторник снизились на фоне слабой активности торгов после католического Рождества. Эксперты ожидают, что текущая неделя будет вялой, учитывая отсутствие многих трейдеров перед Новым годом, пишет MarketWatch .

Котировки акций ритейлеров выросли на ожиданиях сильных продаж в праздничный сезон.

Розничные продажи в США без учета бензина и автомобилей с начала ноября по 24 декабря выросли на 4,9% относительно того же периода прошлого года, свидетельствуют расчеты платежной системы MasterCard. Темпы роста продаж в сезон зимних праздников стали максимальными с 2011 года, что говорит об оптимизме американцев в отношении собственного финансового положения и состояния экономики страны в целом.

Инвесторы продолжают также изучать детали налоговой реформы в США, взвешивая ее плюсы и минусы.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп в минувшую пятницу подписал закон о внесении в Налоговый кодекс изменений, которые он назвал крупнейшими в истории страны. Де-факто налоговая реформа является самой масштабной с 1986 года, и как рассчитывают авторы закона, простимулирует рост американской экономики уже в следующем году.

В Азии в среду динамика индексов смешанная (подросла Япония и упал Китай на опасениях ухудшения доступа к ликвидности), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,03%).

Нефть утром в среду корректируется вниз после ралли накануне до максимумов с июня 2015 года, поскольку постепенное возобновление работы трубопровода Forties в Северном море компенсирует перебои с поставками из Ливии.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent к 10:01 в среду составила $66,1 за баррель (-0,5% и +1,9% во вторник), февральская цена WTI - $59,7 за баррель (-0,5% и +2,6% накануне).

Во вторник вечером нефть резко подорожала на данных о взрыве на нефтепроводе в Ливии, по которому осуществляется поставка нефти на крупнейший в стране экспортный терминал Эс-Сидр. По данным источников, оператором нефтепровода, на котором произошел взрыв, является Waha Oil Co., совместное предприятие ливийской госкомпании National Oil Corp. и американских Hess Corp., Marathon Oil Corp. и ConocoPhillips.

Waha сократила производство нефти на 60-70 тыс. баррелей в сутки с 260 тыс. б/с, сообщил один из источников. Он не располагает данными о причине взрыва.

Между тем компания Ineos, оператор Forties, обещала восстановить работоспособность североморского нефтепровода в полном объеме (450 тыс. б/с) уже к 1-2 января.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, российский рынок утром может немного подрасти, поскольку факт нефти Brent выше $66 за баррель сложно игнорировать. Между тем, укрепление рубля будет давить на бумаги экспортеров, тем более что в среду Минфин РФ проводит последнее в текущем году размещение ОФЗ (объемом 35 млрд руб.). В остальном, пока внешние инвесторы не балуют российский рынок большими покупками.

По словам старшего риск-менеджера ИК "Норд-Капитал" Виталия Манжоса, утром индекс МосБиржи может подрасти к 2100-2105 пунктам, ближайшими поддержками останутся уровни 2090 и 2080 пунктов, сопротивлениями - отметки 2115 и 2140 пунктов. Рынок акций РФ еще не успел в полной мере отыграть сильный вечерний взлет стоимости фьючерсов на нефть.

Как отмечает руководитель аналитического отдела компании Grand Capital Сергей Козловский, торги в предновогоднюю неделю характеризуются низкими объемами, что позволяет рыночным игрокам заметно толкать вверх или вниз акции компаний.

Нефть выросла на волне ожиданий, что ремонт на Североморском нефтепроводе продолжится до нового года, а запасы нефти в США будут и далее снижаться. В среду динамика рынка акций РФ будет определяться движением рубля и склонностью краткосрочных трейдеров совершать сделки внутри дня. Вечером выйдут данные индекса доверия потребителей и индекса незавершенных продаж на рынке недвижимости за ноябрь в США.