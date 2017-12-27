Миллер проиндексировал зарплаты в "Газпроме"

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер 26 декабря подписал приказ об индексации зарплат в концерне с Нового года на 3,7%, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Повысить на 3,7 % минимальную месячную тарифную ставку рабочего первого разряда основного производства в нормальных условиях труда. Повысить с 01 января 2018 года на 3,7 % тарифные ставки и должностные (месячные) оклады работников администрации ПАО "Газпром" , его филиалов, дочерних обществ, организаций и учреждений согласно приложению N2, с учетом ограничения роста среднемесячной заработной платы к 2017 году прогнозным индексом потребительских цен в размере 1,037", - процитировал текст документа собеседник "Интерфакса".

С 1 января 2015 года зарплаты индексировались на 6,7%, с января 2016 года - на 7,4%, с января 2017 года - на 5%.

Основным показателем для проведения индексации является прогноз индекса потребительских цен на соответствующий год на основании данных Минэкономразвития РФ. Динамика индексации уровня заработной платы в большинстве компаний группы "Газпром" аналогичная материнской, однако есть и исключения. Так, например, у "Газпром нефти" собственная политика изменения уровня оплаты труда.