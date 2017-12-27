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Экономика Итоги года: 2017

Итоги 2017: Состояние богатейших граждан планеты выросло на $1 трлн

Есть обновление от 18:19

Совокупное состояние людей в списке увеличилось на 23%

Итоги 2017: Состояние богатейших граждан планеты выросло на $1 трлн
Фото: Reuters

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Самые богатые люди мира стали богаче почти на $1 трлн в уходящем году, согласно индексу миллиардеров, рассчитываемому агентством Bloomberg.

Совокупное состояние людей в списке увеличилось на 23%, до $5,3 трлн с $4,4 трлн конце 2016 года. В целом это соответствует подъему фондовых индексов MSCI World и S&P 500 примерно на 20%.

Победители

Наиболее успешным уходящий год стал для главы онлайн-ритейлера Amazon.com Inc. Джеффа Безоса - его состояние выросло на $34,2 млрд, благодаря чему он теперь является самым богатым человеком планеты. В конце ноября его состояние превышало $100 млрд, по состоянию на 26 декабря показатель снизился до $99,6 млрд.

Основатель китайского застройщика China Evergrande Хуэй Ка Янь увеличил свое богатство в 4,5 раза, или на $25,9 млрд. После такого впечатляющего успеха он стал самым состоятельным человеком в Азии.

На втором месте в списке азиатских миллиардеров - глава китайского интернет-гиганта Tencent Holdings Ма Хуатенг. Его состояние почти удвоилось и составляет $41 млрд.

В целом 38 китайских миллиардеров в индексе Bloomberg разбогатели в 2017 году на $177 млрд, или на 65%. Это лучший показатель в процентном выражении среди всех стран мира. По данным банка UPS и консалтинговой компании PwC, в этом году Азия впервые обогнала США по числу миллиардеров.

Состояние 159 миллиардеров США повысилось в уходящем году на 18%, или на $315 млрд. Теперь они владеют активами на сумму порядка $2 трлн.

Российские долларовые миллиардеры (их в стране 27 человек, по данным Bloomberg) заработали в этом году $29 млрд. Теперь их совокупное состояние составляет $275 млрд и превышает показатель 2014 года, до введения санкций в отношении РФ.

ИТ-сектор стал самым выгодным сектором экономики в 2017 году - 57 человек, заработавших в этой сфере свыше $1 млрд, увеличили свое состояние на $262 млрд, или на 35%.

Проигравшие

Между тем уходящий год стал неудачным для многих сверхбогатых граждан. Так, французский предприниматель Патрик Драи потерял с начала года $4,1 млрд, или 39% своего состояния.

Известный саудовский инвестор принц аль-Валид ибн Талал стал беднее на $1,9 млрд после его ареста в рамках масштабных мероприятий по борьбе с коррупцией. Его состояние оценивается в $17,8 млрд.

Кристо Визе, крупнейший акционер южноафриканского ритейлера Steinhoff, потерял большую часть своих средств из-за скандала с отчетностью компании. Сейчас он владеет активами на $1,8 млрд, хотя в прошлом году его состояние достигало $7,7 млрд.

Всего из 500 миллиардеров из списка 58 человек заканчивают год в минусе. В целом их богатство снизилось на $46 млрд.

Новички

Список долларовых миллиардеров в 2017 году пополнился 67 новыми фамилиями.

Самый впечатляющий дебют совершил Генри Лофер, математик и совладелец инвесткомпании Renaissance Technologies - его состояние оценивается в $4 млрд. Другие совладельцы, Роберт Мерсер и Питер Браун, тоже являются миллиардерами, по словам источников, однако подтвердить эту информацию не удалось.

Два новых миллиардера представляют рыболовную отрасль - глава холдинга "Норебо" Виталий Орлов и глава Trident Seafood Чак Бандрент. Еще два, Бен Ашкенази и Джоэл Уинер, являются нью-йоркскими застройщиками.

Однако по традиции главным поставщиком новых миллиардеров стала ИТ-отрасль. В их числе - CEO производителя стримингового оборудования Roku Inc. Энтони Вуд и сооснователи онлайн-магазина мебели Wayfair Нирадж Шах и Стив Конин.

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