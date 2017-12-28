Рубль стабилизировался к бивалютной корзине на фоне слегка дорожающей нефти

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Доллар США немного снижается, евро растет на Московской бирже в четверг утром, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне слегка дорожающей нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 57,63-57,74 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 57,67 руб. (-8 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом повысился до 68,72 руб. (+3,75 копейки), стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 2,7 копейки по отношению к уровню закрытия среды, до 62,64 рубля.

Доллар при этом оказался на 21,06 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 48,72 копейки выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль стабилен к бивалютной корзине на старте торгов с учетом динамики нефти, возобновившей умеренный подъем на сообщениях о том, что добыча в Ливии опустилась ниже 1 млн баррелей в сутки, а товарные запасы нефти в США продолжили снижение.

Мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали к 10:01 по московскому времени на 0,27% - до $66,17 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялась на 0,2% - до $59,76 за баррель.

Объемы отгрузки нефти на крупнейшем экспортном терминале Ливии в порту Эс-Сидр остаются на 50% ниже максимальных мощностей из-за взрыва на трубопроводе во вторник. Ремонт, как ожидается, займет около недели.

По данным Американского института нефти (API), товарные запасы нефти в США сократились на 6 млн баррелей за неделю, завершившуюся 22 декабря.

В связи с празднованием Рождества министерство энергетики США опубликует еженедельный доклад о коммерческих запасах на день позже обычного, в четверг. Предполагается, что запасы снизились на 3,97 млн баррелей.