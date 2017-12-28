Главные новости
В РоссииПутин назвал взрыв в супермаркете Петербурга терактомМоскваНовую ветку московского метро решили назвать "Большой кольцевой линией"В РоссииЭкс-владелец фабрики "Меньшевик" назвал открытую им стрельбу самообороной
Экономика

Рубль стабилизировался к бивалютной корзине на фоне слегка дорожающей нефти

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Доллар США немного снижается, евро растет на Московской бирже в четверг утром, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне слегка дорожающей нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 57,63-57,74 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 57,67 руб. (-8 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом повысился до 68,72 руб. (+3,75 копейки), стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 2,7 копейки по отношению к уровню закрытия среды, до 62,64 рубля.

Доллар при этом оказался на 21,06 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 48,72 копейки выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль стабилен к бивалютной корзине на старте торгов с учетом динамики нефти, возобновившей умеренный подъем на сообщениях о том, что добыча в Ливии опустилась ниже 1 млн баррелей в сутки, а товарные запасы нефти в США продолжили снижение.

Мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали к 10:01 по московскому времени на 0,27% - до $66,17 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялась на 0,2% - до $59,76 за баррель.

Объемы отгрузки нефти на крупнейшем экспортном терминале Ливии в порту Эс-Сидр остаются на 50% ниже максимальных мощностей из-за взрыва на трубопроводе во вторник. Ремонт, как ожидается, займет около недели.

По данным Американского института нефти (API), товарные запасы нефти в США сократились на 6 млн баррелей за неделю, завершившуюся 22 декабря.

В связи с празднованием Рождества министерство энергетики США опубликует еженедельный доклад о коммерческих запасах на день позже обычного, в четверг. Предполагается, что запасы снизились на 3,97 млн баррелей.

Теги: курсы валют, рубль, доллар, евро
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Итоги 2017: Железная дорога, команда ФАСИтоги 2017: Железная дорога, команда ФАС
В российской железнодорожной отрасли в отсутствие громких корпоративных новостей на первый план в 2017 году вышли регуляторыПодробнее
Итоги 2017: Как автопром справляется с ростом рынка и сокращением господдержкиИтоги 2017: Как автопром справляется с ростом рынка и сокращением господдержки
Надежды на восстановление автомобильного рынка России наконец начали оправдыватьсяПодробнее
Итоги 2017: Состояние богатейших граждан планеты выросло на $1 трлнИтоги 2017: Состояние богатейших граждан планеты выросло на $1 трлн
Совокупное состояние людей в списке увеличилось на 23%Подробнее
Итоги 2017: Золото в поисках денежного КлондайкаИтоги 2017: Золото в поисках денежного Клондайка
По итогам года прирост производства золота в России может составить 5-6%Подробнее
Итоги 2017: Сталь возвращает долги акционерамИтоги 2017: Сталь возвращает долги акционерам
Горнодобывающие компании смогли увеличить приток денежных средствПодробнее
Итоги 2017: Как ЦБ стал санатором и санаторов отсанировалИтоги 2017: Как ЦБ стал санатором и санаторов отсанировал
Уходящий год ознаменовался поочередным "удочерением" Центробанком сразу трех частных банковских группПодробнее
Итоги 2017: Между пирамидами "ВИМ-авиа" и ХеопсаИтоги 2017: Между пирамидами "ВИМ-авиа" и Хеопса
Чем запомнится уходящий год российским авиаторамПодробнее
Итоги 2017: Акции "Роснефти" учат географиюИтоги 2017: Акции "Роснефти" учат географию
Не успев насладиться опытом Glencore и QIA, российская нефтяная компания уже в предвкушении появления нового владельцаПодробнее
Итоги 2017: Самые любопытные сделки на рынке недвижимостиИтоги 2017: Самые любопытные сделки на рынке недвижимости
Уходящий год можно назвать успешным для мирового рынка жильяПодробнее
Итоги 2017: Бог нефти велел делиться больше и чащеИтоги 2017: Бог нефти велел делиться больше и чаще
Рост цены на нефть и предвыборный год в России - два фактора, заставившие все компании с госучастием раскошелитьсяПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Фотохроника 27 декабря5 фото
27 декабря
Фотохроника 27 декабря
Москвичи несут цветы к месту ДТП у "Славянского бульвара"5 фото
26 декабря
Москвичи несут цветы к месту ДТП у "Славянского бульвара"
В мире встретили католическое Рождество10 фото
25 декабря
В мире встретили католическое Рождество
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПутин назвал взрыв в супермаркете Петербурга терактомМоскваНовую ветку московского метро решили назвать "Большой кольцевой линией"В РоссииЭкс-владелец фабрики "Меньшевик" назвал открытую им стрельбу самооборонойВ РоссииЧисло пострадавших при взрыве в Петербурге увеличилось до 13 человекВ миреЗРПК на российской авиабазе в Сирии сбил две ракеты боевиковВ миреАмериканцы назвали Обаму и Клинтон самыми достойными восхищения людьми года

СКР не исключал никаких версий взрыва в петербургском супермаркете

"Роскосмос" опроверг версию об аварии "Союза" из-за перепутанных космодромов

"Роскосмос" опроверг версию об аварии "Союза" из-за перепутанных космодромовПотерпевший аварию разгонный блок "Фрегат" готовился специально для космодрома Восточный, заявили в госкорпорации. Подробнее

Замминистра финансов назвал нецелесообразным создание крипторубля

Пострадавшим в результате взрыва в Петербурге выплатят по 300 тыс. рублей

В центре Москвы с пятницы введут ограничения для транспорта

Судебные приставы на праздники будут консультировать должников в аэропортах

Киев начал переговоры по второму этапу обмена пленными в Донбассе

Следствие наложило арест на имущество руководства банка "Клиентский"

Экс-владелец фабрики "Меньшевик" назвал открытую им стрельбу самообороной

Экс-владелец фабрики "Меньшевик" назвал открытую им стрельбу самооборонойПо словам задержанного, он среагировал на то, что один из взыскателей долга направил в его сторону пистолет Подробнее

Новую ветку московского метро решили назвать "Большой кольцевой линией"

Новую ветку московского метро решили назвать "Большой кольцевой линией"Движение на первом участке новой линии планируют запустить в начале 2018 года Подробнее

Житель Красноярского края продал "шпионские очки" и попал под следствие

Путин назвал взрыв в супермаркете Петербурга терактом

Путин назвал взрыв в супермаркете Петербурга терактомНакануне следствие квалифицировало срабатывание самодельного взрывного устройства как покушение на убийство людей общеопасным способом Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru