Рынок акций открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2%

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг разнополярной динамикой цен blue chips на фоне восстановления нефтяных котировок и смешанных колебаний индексов на мировых фондовых площадках; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли по 0,2%.

К 10:01 по московскому времени индекс МосБиржи составил 2101,38 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1146,98 пункта (-0,2%), рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1,7%.

Доллар просел до 57,67 руб./ (-0,08 рубля).

В лидерах снижения выступают акции "Газпром нефти" (-2,7%, до 243,15 рубля), у которых на бирже произошла отсечка дивидендной составляющей с учетом расчетов "Т+2" (дивиденды за 9 месяцев составляют 10 рублей на акцию).

Также просели бумаги АФК "Система" (-0,9%), "Мобильных телесистем" (-0,9%), "Татнефти" (-0,7% и -0,7% "префы"), "Детского мира" (-0,6%), "НОВАТЭКа" (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,5%), "Башнефти" (-0,4%).

Выросли акции "Россетей" (+0,6% и +1,7% "префы"), "Мечела" (+1,1% и +1,4% "префы"), "РусАла" (+1,4%), "Распадской" (+0,6%).

Индексы в США в среду слабо подросли после двух сессий снижения подряд, активность операций остается низкой, поскольку инвесторы с трудом находят свежие идеи для торговли в традиционно спокойное время между Рождеством и Новым годом, отмечает MarketWatch.

Рынок акций США может завершить "в плюсе" и весь декабрь. В результате 2017 год станет первым годом, когда глобальный фондовый рынок фиксировал рост по итогам каждого месяца.

Индекс потребительского доверия Conference Board в декабре снизился в США до 122,1 пункта при прогнозах снижения до 127,5 пункта. Согласно пересмотренным данным, в ноябре индикатор составлял 128,6 пункта, а не 129,5 пункта, как было объявлено ранее. Это был максимальный уровень за последние 17 лет.

Индекс незавершенных сделок по продаже жилья в США на вторичном рынке (pending home sales) в ноябре поднялся на 0,2% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Национальной ассоциации риэлторов (NAR). Это стало неожиданностью для экспертов, которые прогнозировали снижение на 0,4%.

В Азии торги в четверг проходят при смешанной динамике индексов: просела Япония, подрос Китай, Австралия в очередной раз обновила максимум за 10 лет, а сводный индекс региона MSCI Asia Pacific близок к рекорду.

Розничные продажи в Японии в ноябре выросли на 2,2% в годовом выражении и на 1,9% относительно октября, в обоих случаях темпы повышения существенно превысили консенсус-прогнозы. Промышленное производство в Японии, по предварительным оценкам METI, выросло в ноябре на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем.

Нефть утром в четверг умеренно растет на сообщениях о том, что добыча в Ливии опустилась ниже 1 млн баррелей в сутки, а товарные запасы нефти в США продолжили снижение, пишет агентство Bloomberg.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent к 10:01 по московскому времени в четверг составила $66,16 за баррель (+0,3% и -0,9% в среду), февральская цена WTI - $59,76 за баррель (+0,2% и -0,6% накануне).

Объемы отгрузки нефти на крупнейшем экспортном терминале Ливии в порту Эс-Сидр остаются на 50% ниже максимальных мощностей из-за взрыва на трубопроводе во вторник. Ремонт, как ожидается, займет около недели.

По данным Американского института нефти (API), товарные запасы нефти в США сократились на 6 млн баррелей за неделю, завершившуюся 22 декабря, сообщает OilPrice.

В связи с празднованием Рождества министерство энергетики США опубликует еженедельный доклад о коммерческих запасах на день позже обычного, в четверг. Предполагается, что запасы снизились на 3,97 млн баррелей.

Япония в ноябре увеличила импорт нефти на 5,9% в годовом выражении, до 15,86 млн килолитров, свидетельствуют данные министерства экономики, торговли и промышленности.