Итоги 2017: Число IPO в мире выросло до максимума с финансового кризиса

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Мировые биржи в этом году провели самое значительное число первичных размещений акций (IPO) со времен финансового кризиса за счет восстановления активности в США и рекордного числа сделок в Китае.

В 2017 году почти 1,7 тыс. компаний осуществили IPO, что на 44% превышает показатель предыдущего года и является рекордом с 2007 года, свидетельствуют расчеты Dealogic. Сумма привлеченных средств также выросла на 44% - до $196 млрд, максимальный объем с 2014 года, когда китайская Alibaba провела размещение акций на $25 млрд.

В американские компании привлекли $49 млрд за счет IPO, что вдвое превышает показатель 2016 года ($24 млрд), который стал наихудшим более чем за десятилетие. Примерно такие же объемы были зафиксированы в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе без учета КНР.

В материковом Китае (фондовые биржи Шанхая и Шэньчжэня) разместились более 420 компаний, что стало рекордом, свидетельствуют расчеты Ernst & Young. Объем превысил $33 млрд.

Гонконгская фондовая биржа потеряла первое место по сумме проведенных размещений, которое она удерживала в 2015 и 2016 годах, по данным Dealogic. Лидером в 2017 году стала Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE), которая поднялась с третьей позиции годом ранее. При этом Гонконг упал сразу на четвертую строчку, пропустив вперед также Шанхай и Nasdaq. Лондонская фондовая биржа (LSE) находится на шестом месте.

Миланская Borsa Italiana провела за 2017 год IPO 30 компаний, что стало максимумом за последние десять лет.

США: фото за $3,9 млрд

Крупнейшим IPO года стало размещение акций Snap, владельца приложения Snapchat, на сумму $3,9 млрд. В результате в целом компания была оценена почти в $20 млрд.

В США это стало самым существенным IPO с 2012 года, когда на биржу вышел Facebook.

Сервис Snapchat был создан в 2011 году студентами Стэмфордского университета. Приложение пользуется популярностью благодаря высокой степени анонимности - содержащие фото и видео сообщения после просмотра мгновенно удаляются не только с устройств пользователей, но и с серверов компании.

Европа: Ирландский банк и Pirelli

Правительство Ирландии провело крупнейшее IPO в Европе, продав 25% акций второго по величине банка страны Allied Irish Banks Plc (AIB). Объем размещения, проходившего на Ирландской фондовой бирже и LSE, составил 3,4 млрд евро.

Кроме того, внимание к себе привлекло возвращение на открытый рынок Pirelli - законодателя мод среди производителей шин, отмечает The Financial Times. Владелец итальянской компании - китайская ChemChina - разместила на бирже в Милане акции Pirelli на 2,4 млрд евро, что стало вторым по величине IPO в Европе в 2017 году.

Азия: страхование в Индии и игры в Корее

Размещение совместного предприятия HDFC и Standard Life Aberdeen на $1,336 млрд отражает "год страховщиков" в Индии, отмечает Маршалл Николсон из Nomura. "Это обусловлено демографическими трендами в Азии, особенно в крупных регионах, таких как Индия, - заявил он. - В Индии также сильна потребительская тема, что включает страхование".

Третий по величине в мире разработчик и издатель игр Netmarble провел IPO на $2,336 млрд, что стало вторым по величине размещением в Южной Корее.

Прогнозы на 2018 год

Средний рост цен акций компаний, проводивших IPO в США в 2017 году, составил 23%, что несущественно превышает подъем фондового индекса Standard & Poor's 500, который увеличился на 20%, отмечают аналитики Renaissance Capital.

При этом бумаги Snap торгуются примерно на 10% ниже цены размещения. Акции Pirelli в ходе IPO были проданы по нижней границе ценового диапазона и продолжили снижаться в первые несколько недель после размещения. Другие европейские компании, осуществлявшие IPO ближе к концу года, также не принесли инвесторам дохода.

"Изменения цен на вторичном рынке - это то, за что каждый должен отвечать в следующем году", - отмечает глава отдела фондовых рынков EMEA банка JPMorgan Ачинтья Мангла. По его мнению, плохая динамика котировок после IPO является одной из немногих угроз в 2018 году.

Однако другие банкиры оценивают перспективы более оптимистично. Так, Гарет Маккартни из UBS полагает, что число потенциальных компаний, которые могут выйти на рынок в 2018 году, "почти беспрецедентно".

Эксперты также прогнозируют, что предстоящий год может принести больше размещений "десятирогов", то есть представителей высокотехнологической отрасли стоимостью свыше $10 млрд.