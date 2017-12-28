Глава "Аэрофлота" доложил Путину о прогнозируемой прибыли "Победы" за 2017 год

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Победа" получит в 2017 году 3,5 млрд руб. чистой прибыли, заявил глава "Аэрофлота" Виталий Савельев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в четверг.

"Она ("Победа") привозит второй год прибыль. В этом году мы ожидаем чистую прибыль, как и в прошлом, - 3,5 миллиарда, из которых половина будет выплачена в дивиденды", - сказал Савельев.

Как сообщал в интервью "Интерфаксу" глава "Победы" Андрей Калмыков, в 2017 г. компания перевезет до 4,7 млн пассажиров. Выручка компании составит более 20 млрд руб.

В 2016 году "Победа" перевезла более 4,3 млн пассажиров - на 39% больше, чем годом ранее. Выручка составила 19 млрд рублей, чистая прибыль - около 3 млрд рублей, сообщал источник "Интерфакса" ("Победа" не раскрывает свои финрезультаты официально).

В 2018 году "Победа" рассчитывает перевезти минимум 7 млн человек, заявлял А.Калмыков.

"Победа" - низкобюджетная авиакомпания группы "Аэрофлот" . Образована в сентябре 2014 года вместо подпавшего под санкции ЕС и остановившего деятельность "Добролета". Рейсы компании выполняются на 16 самолетах Boeing-737-800 в одноклассной компоновке.