"Россия" с 2018 года будет летать по нескольким направлениям по "плоскому" тарифу

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Глава "Аэрофлота" Виталий Савельев на встрече с главой государства Владимиром Путиным предложил сделать часть тарифов дочерней авиакомпании "Россия" "плоскими".

"Что касается "плоских" тарифов, на самом деле эти тарифы пользуются большой популярностью. Мы летаем (по "плоским" тарифам - ИФ) в пять городов Дальнего Востока, в Калининград и Симферополь. Нашим людям, россиянам, очень нравится. Мы перевезли в этом году 1,5 млн пассажиров по "плоским" тарифам и 4,5 млн - начиная с 2015 года", - сказал Савельев.

"Учитывая, что люди обижаются, что "плоские" тарифы быстро заканчиваются, мы хотим выйти с предложением, если вы поддержите, нашу авиакомпанию "Россия" также перевести на "плоский" тариф в следующем году. Это примерно 75% дополнительных кресел, 900 тысяч кресел в эквиваленте мы выставим на рынок", - обратился глава "Аэрофлота" к Путину.

В этом случае, уточнил топ-менеджер, будет "небольшая разница" в ценах. "Учитывая, что "Аэрофлот" работает в премиальном сегменте, мы на Дальний Восток тариф поднимем с 22 тыс. туда и обратно до 25 тысяч. А авиакомпания "Россия" начнет летать по нашему сегодняшнему "плоскому тарифу" в 22 тыс. рублей туда и обратно", - сказал Савельев. При этом "плоские" тарифы "Аэрофлота" на рейсы в Калининград и Симферополь в 2018 г. не будут повышены на уровень инфляции, добавил он.

Путин поддержал это предложение: "Хорошо. Давайте".

"Плоские", то есть не меняющиеся в течение года тарифы "Аэрофлот" ввел в 2015 г. Задачей программы было повысить мобильности населения.