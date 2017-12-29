Экономика

Рубль снизился к доллару и евро на закрытии позиций в последний торговый день года

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Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Доллар США и евро растут на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) в пятницу утром, рубль снижается к бивалютной корзине на закрытии позиций в последний торговый день года.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 57,54-57,59 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 57,59 руб./$1 (+8,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом повысился до 68,89 руб./EUR1 (+23,5 копейки), стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 15,25 копейки по отношению к уровню закрытия четверга, до 62,67 рубля.

Доллар при этом оказался на 4,16 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 9,89 копейки выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте последних торгов года на закрытии позиций перед длительными новогодними выходными. Завершение накануне налогового периода декабря привело к снижению спроса на рубли и давлению на курс национальной валюты утром в пятницу. Опережающий рост евро в сравнении с долларом в парах с рублем объясняется, в свою очередь, заметным ослаблением курса американской валюты на Forex, в том числе, к единой европейской валюте.

Ослабление доллара инвесторы связывают с падением доходностей американских госбумаг. Днем ранее доходность десятилетних US Treasuries опустилась на 5,4 базисного пункта, что стало самым существенным снижением с сентября.

Цены на нефть повышаются в ходе азиатских торгов в пятницу, трейдеры продолжают отыгрывать данные о сокращении американских запасов, но не спешат делать крупные ставки перед концом года. При этом нефть дорожает по итогам месяца, квартала и года. Инвесторы рассчитывают на продолжение ребалансировки нефтяного рынка в начале следующего года.

Цена мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК увеличилась на 0,56% - до $66,53 за баррель (торги по февральскому контракту завершились 28 декабря). Нефть WTI с поставкой в феврале на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в пятницу подорожала на 0,6% - до $60,2 за баррель.

Волатильность нефтяного рынка резко снизилась к концу года: индекс CBOE Crude Oil Volatility Index (OVX) опустился ниже 20 пунктов, до минимума с 2014 года.

По данным министерства энергетики США, товарные запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 4,61 млн баррелей против прогноза снижения на 3,75 млн баррелей. Объем запасов на терминале в Кушинге, где хранится торгующаяся на NYMEX нефть, сократился на 1,58 млн баррелей.

Резервы бензина увеличились всего на 591 тыс. баррелей, а не на 3,13 млн баррелей, как сообщил накануне Американский институт нефти (API). Запасы дистиллятов выросли на 1,09 млн баррелей.

Теги: рубль, доллар, евро
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