Цены на золото превысили $1300 за унцию

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Цена на золото продолжает расти в пятницу, она превысила отметку в $1300 за тройскую унцию.

Золото с поставкой в феврале на нью-йоркской бирже Comex подорожало к 18:50 по московскому времени на 0,65%, до максимальных с середины октября $1305,6 за унцию. С начала года цены выросли на 13%.

Рост цен на золото объясняется снижением курса доллара. В пятницу американская валюта дешевеет к евро на 0,55%, к иене - на 0,2%, к фунту - на 0,62%.

В 2017 году индекс ICE U.S. Dollar Index, отслеживающий динамику доллара к шести основным мировым валютам, упал на 9,6%, рекордными темпами с 2003 года, когда его падение составило 14,6%.

Тем временем медь дешевеет в пятницу после впечатляющего роста в последние дни. Цены на мартовский фьючерс сократились на 0,5%, до $3,29 за фунт. С начала года медь подорожала на 31% благодаря сильному спросу на этот металл в Китае и ожиданиях значительного повышения спроса в США после увеличения госрасходов на инфраструктуру.

Палладий дешевеет на 1,1%, однако завершает год ростом на 54%. Стоимость платины поднялась на 0,7%, с начала года драгметалл подорожал менее чем на 4%.