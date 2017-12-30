ИТОГИ 2017: Биткойн: реальный бум на виртуальном рынке

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Криптовалюты стали одной из наиболее интересных тем 2017 года, что объясняется не только взрывным ростом курсов биткойна, эфира (Ethereum) и других виртуальных валют, но и существенным продвижением этого рынка к признанию со стороны Уолл-стрит.

Курс биткойна, составлявший на начало этого года порядка $950, в декабре приближался к $20000. Ему потребовалось менее 24 часов, чтобы перейти от отметки в $9000 к $11000. При этом в течение года неоднократно отмечались резкие откаты курса криптовалюты, после чего он возобновлял подъем к новым рекордам.

По данным CoinDesk, максимальный курс биткойна - $19783 - был зафиксирован 17 декабря. Вслед за этим он начал падать, причем снижение превышало 25%.

Стоимость криптовалюты 29 декабря составляет $14400. Таким образом, в 2017 году биткойн подорожал более чем на 1400%, показав наилучшую динамику среди всех активов, несмотря на заявления многих авторитетных экспертов о том, что рынок криптовалют - это не что иное, как очередной "пузырь".

Капитализация биткойна по данным Coinmarketcap.com на 29 декабря составляет около $250 млрд, что превышает рыночную стоимость 23 из 30 компаний индекса Dow Jones Industrial Average. В случае Standard & Poor's 500 рыночная стоимость лишь 14 его компаний выше капитализации биткойна.

Капитализация рынка криптовалют в целом превышает $579 млрд. Вторая по популярности криптовалюта - эфир (Ethereum) - выросла в цене с $8 на начало 2017 года до $742. Среди других, резко подорожавших криптовалют, - лайткойн, курс которого подскочил с $4,5 до $244 а также dash - с $11 до $1100, свидетельствуют данные Coinmarketcap.com.

Поскольку биткойн и другие криптовалюты сложно отнести к традиционным финансовым активам, то предсказать, куда могут пойти их цены в будущем, довольно трудно, пишет газета Financial Times. Эксперты не исключают их обрушения, однако также считают возможным, что криптовалюты станут перспективной торговой идеей в 2018 году.

Крупные биржи запустили фьючерсы на биткойн

Уолл-стрит, ранее пренебрежительно относившаяся к рынку криптовалют, уже не могла игнорировать его, учитывая высокий интерес клиентов фининститутов к быстро растущему рынку.

Институциональные инвесторы получили доступ к криптовалюте после того, как ведущие биржевые операторы Chicago Mercantile Exchange Inc. (CME) и CBOE Futures Exchange начали торги фьючерсами на биткойн.

1 декабря 2017 года CME и CBOE Futures Exchange получили разрешение Комиссии по срочной фьючерсной торговле сырьевыми товарами (CFTC) на запуск фьючерсов на биткойн. Помимо этого, регулятор разрешил бирже Cantor Exchange предлагать инвесторам бинарные опционы на биткойн.

CBOE начала торговлю фьючерсами на биткойн 10 декабря, CME - 17 декабря.

Январский фьючерс на биткойн на CBOE, торги которым стартовали с уровня в $15000, 29 декабря стоит $14550. Цена аналогичного контракта на CME, которая в течение первой торговой сессии поднималась выше отметки в $20000, составляет $14455.

Глава CFTC Крис Джанкарло предупредил инвесторов, что "биткойн - это товар, не похожий ни на что", с чем раньше приходилось иметь дело регулятору, и CFTC ограничена в плане контроля рынка криптовалют.

Предполагается, что запуск фьючерсов на биткойн позволит ослабить волатильность курса криптовалюты, так как даст инвесторам возможность хеджировать риски изменения цены.

Риски для розничных инвесторов остаются высокими

Приверженцы рынка считают криптовалюты активами нового финансового мира, выходящего за рамки существующих систем, предпочитая не продавать их, а создавать накопления.

Для других криптовалюты - это "пузырь", который в любой момент может лопнуть. Причем экономисты предупреждают, что это произойдет тогда, когда криптовалюту начнут активно скупать розничные инвесторы, пишет Associated Press.

"Пузыри лопаются после того, как последние покупатели вкладываются в активы, - отмечает стратег First Franklin Бретт Эвинг. - Кто же такие последние покупатели? К несчастью, это, в основном, простые люди".

По его оценкам, 40% биткойнов в настоящее время принадлежит лишь тысяче человек.

В скором времени, хедж-фонды и другие крупные инвесторы начнут более активно вкладываться в биткойн, при этом они также смогут хеджировать риски резкого изменения стоимости криптовалюты, тогда как у розничных инвесторов такой возможности не появится, говорит эксперт.

"Я думаю, инвесторам следует придерживаться осторожного подхода к биткойну, многие люди, вероятно, будут покупать криптовалюту, не понимая ее природы", - отмечает Б.Эвинг.

Между тем, криптовалюты уязвимы к потенциальным мошенничествам и хакерским атакам на биржи, предупреждают эксперты.

Различные компании спешат воспользоваться шумихой вокруг криптовалют и технологии блокчейн, на которых они основаны, добавляя к своим названиям, например, слова "биткойн" или "блокчейн".

Так, на прошлой неделе компания Long Island Iced Tea Corp., известная как производитель напитков с фруктовыми вкусами, объявила о радикальном ребрендинге. Изменив название на Long Blockchain Corp., компания сообщила, что фокус ее внимания смещается от напитков к "исследованию возможностей технологии блокчейн".

Акции компании подорожали за одну торговую сессию на 200%.

Регуляторы не верят в криптовалюты

Регуляторы по всему миру предупреждают инвесторов о рисках, которые несет в себе рынок криптовалют, никак в большинстве случаев не регулируемый, и стремятся принять меры для ограничения спекулятивной активности.

Власти Южной Кореи 28 декабря 2017 года сообщили о намерении закрыть криптовалютные биржи, а также ввести запрет на использование анонимных криптовалютных счетов и лишить банки возможности предоставлять расчетное обслуживание для анонимных сделок с криптовалютами.

В сентябре этого года правительство Южной Кореи ввело запрет на первичные размещения токенов (ICO), а также запретило торговлю фьючерсами на биткойн.

В том же месяце власти Китая запретили криптовалютные биржи и ICO.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США в декабре выпустила очередное заявление, в котором предупредила инвесторов о необходимости осторожного отношения к биткойну и другим криптовалютам.

CFTC предложила считать биткойн сырьевым товаром, подобно золоту или нефти.

Управление по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA) Великобритании ранее в этом году заявило об очень высоких рисках привлечения инвестиций в криптовалюте. В декабре FCA пообещало глубже изучить ситуацию на рынке ICO и рассмотреть возможность принятия регулятивных мер в отношении этого рынка.

Тем временем, власти Израиля объявили о введении регулирующих положений, предусматривающих отстранение компаний, торгующих биткойнами и другими криптовалютами, от листинга на Тель-Авивской фондовой бирже.

Криптовалюты - это "пузырь", но технология биткойн перспективна

Многие из авторитетных финансовых экспертов в этом году жестко высказывались в отношении криптовалют, сходясь во мнении о том, что этот рынок является "пузырем".

Среди них - профессор экономики Йельского университета и обладатель Нобелевской премии Роберт Шиллер, лауреат Нобелевской премии по экономике 2001 года Джозеф Стиглиц, CEO швейцарского банка Credit Suisse Тиджан Тиам и другие.

Глава американского банка JPMorgan Джеймс Даймон назвал биткойн "мошенничеством". Он отметил, что криптовалюта, по его мнению, хуже "луковиц тюльпанов", проведя аналогию с XXVII веком, когда в Нидерландах был отмечен кратковременный всплеск ажиотажного спроса на луковицы тюльпанов, завершившийся крахом.

Тем не менее, есть и те, кто придерживается другого мнения.

Так, главный исполнительный директор Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн заявил, что не хотел бы "относиться с насмешкой" к криптовалютам.

"Возможно, биткойн является неким видом "пузыря", однако есть множество вещей, которые я считал неправильными или глупыми, однако сегодня они работают очень и очень хорошо", - сказал Л.Бланкфейн.

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард заявила, что не видит смысла отвергать криптовалюты.

Несмотря на то, что в настоящее время они являются "слишком волатильными, слишком рискованными, слишком энергоемкими", со временем это может измениться, заявила она.

"Многие криптовалюты слишком непрозрачны для регуляторов, некоторые подвергаются хакерским атакам, - отметила К.Лагард. - Однако многое из этого обусловлено техническими проблемами, которые могут быть решены со временем".

"Еще какое-то время назад некоторые эксперты считали, что персональные компьютеры никогда не будут приняты или что планшеты будут использоваться только как дорогие кофейные подносы. Поэтому, я думаю, не слишком умно отвергать виртуальные валюты", - заявила она.

К.Лагард предположила, что технология блокчейн, являющаяся основой криптовалют, может однажды быть использована МВФ в системе распределения специальных прав заимствования (SDR).

Тем временем, ведущие мировые банки, с недоверием относящиеся к криптовалютам, уже реализуют собственные блокчейн-проекты.

По мнению британского экономиста Уилла Хаттона, биткойн - это пузырь, но технология блокчейн может изменить существующее положение вещей, например, в финансовом секторе.

Facebook, Amazon, Netflix и Google во многом заменили традиционные медиа и телекоммуникационные компании, и такие же перспективы несет развитие блокчейн-технологии для банков, страховщиков и компаний сферы госуслуг, заявил эксперт в интервью газете The Guardian.