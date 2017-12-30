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Экономика

Автозаводы Петербурга и Ленобласти остановят конвейеры на время зимних отпусков

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Автомобильные заводы Toyota, Nissan и Hyundai в Петербурге и завод Ford в Ленинградской области остановят свои конвейеры на время зимних коллективных отпусков.

Toyota

На заводе Toyota отпуск начнется 1 января и продлится до 8 января 2018 года, конвейер вновь заработает 9 января. Об этом сообщил "Интерфаксу" представитель предприятия. "В этот период будут производиться различные работы по обслуживанию производственных линий и установке нового оборудования", - отметил он.

Производственные планы на заводе традиционно не комментируют, однако, по данным источников на рынке, в ближайшей перспективе планируется запуск в производство нового поколения седана Camry, который уже продается на домашнем рынке Toyota и в США.

Российский завод Toyota введен в эксплуатацию в конце 2007 года, выпускает модели RAV4 и Camry. Мощности завода рассчитаны на выпуск 100 тыс. автомобилей в год.

Hyundai

Работники завода Hyundai будут отдыхать с 30 декабря 2017 года до 8 января 2018 года и вернутся к обычному режиму работы с 9 января 2018 года. О запуске в производство в следующем году новых моделей предприятие не объявляло, однако в 2018 году завод начнет выпуск кроссовера Creta c новыми пакетами опций.

Завод Hyundai в Петербурге начал работу в сентябре 2010 года. Предприятие выпускает модели Hyundai Solaris, Hyundai Сreta, Kia Rio и Kia Rio X-Line. В 2017 году предприятие планирует выпустить 220 тыс. автомобилей (на 6,3% больше, чем в 2016 году).

Nissan

Завод Nissan также не будет работать с 30 декабря 2017 года до 8 января 2018 года. Осенью текущего года предприятие возобновило работы в две смены в связи с растущим спросом на модели Qashqai, X-Trail и Murano. Завод работал в одну смену с апреля 2016 года, отменив вторую смену и сократив 400 человек из-за спада автомобильного рынка в России. При этом в 2017 году завод прекратил сборку внедорожника Pathfinder в связи с низким спросом на модель.

Открытие завода Nissan в Петербурге состоялось в июне 2009 года. Объем инвестиций в первую очередь составил $200 млн, в расширение - 167 млн евро. Мощность завода составляет 100 тыс. автомобилей в год. Предприятие выпускает модели X-Trail, Murano и Qashqai.

Ford

СП Ford Solliers пока не определилось с датой ухода на зимние каникулы работников завода в Ленобласти, однако их возвращение к работе намечено на 9 января 2018 года. На следующий год намечена мировая премьера Ford Focus нового поколения, но предприятие пока не анонсирует его сборку на заводе в Ленобласти. "Для сохранения и усиления позиций Ford Sollers на рынке мы планируем адаптировать объемы производства под план продаж. Для этого мы будем наращивать производство на заводах в Татарстане, так как именно там в следующем году планируются обновления некоторых моделей. Также мы продолжим усиливать свои позиции в сегменте легкого коммерческого транспорта", - отмечалось ранее в сообщении СП.

СП Ford Sollers располагает четырьмя производственными площадками на территории РФ, центром исследований и разработок, который занимается адаптацией и локализацией автомобилей Ford. В Набережных Челнах локализована сборка кроссоверов Ford EcoSport, а также хетчбэков и седанов Ford Fiesta, во Всеволожске - седана Ford Mondeo и Ford Focus (седаны, хетчбэки, универсалы).

GM

Концерн General Motors свернул производство на своем заводе в Петербурге в 2015 году. Площадка остается замороженной. Среди интересантов заводом американского концерна представители власти и источники на рынке называли немецкий концерн BMW, узбекский "Узавтопром" и белорусский "Юнисон".

GM ввел в эксплуатацию завод в Петербурге в ноябре 2008 года и прекратил производство в июне 2015 года: решение о консервации предприятия было принято General Motors в связи с неблагоприятной ситуацией на российском автомобильном рынке. Выпуск ряда моделей, собиравшихся на предприятии методом крупноузловой сборки, был перенесен в Белоруссию.

Теги: Ленинградская область, Toyota, Nissan, Hyundai, Ford
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