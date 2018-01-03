Рубль укрепился к доллару и евро на фоне растущих цен на нефть

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Доллар США и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" в среду днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря растущим ценам на нефть и спросу мировых инвесторов на рисковые активы, в том числе российские акции.

Курс доллара США составил 57,44 руб./$1 в 15:00 по Москве, что на 19 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 69,0275 руб./EUR1, снизившись на 22,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 20,5 копейки - до 62,65 рубля.

По итогам торгов 3 января Банк России не менял официальные курсы доллара и евро, которые с 30 декабря составляют 57,6002 руб./$1 и 68,8668 руб./EUR1, соответственно. Таким образом, доллар торгуется на "Московской бирже" на 16,02 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 16,07 копейки выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к бивалютной корзине в ходе торгов 3 января благодаря растущим ценам на нефть, а также спросу мировых инвесторов на рисковые активы, в том числе российские акции. Накануне заметно выросли депозитарные расписки на отечественные бумаги, а в среду заметный рост демонстрируют и основные российские фондовые индексы, прибавляя к середине дня 1,2-1,5%.