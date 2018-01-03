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Экономика Итоги года: 2017

"Газпром" в 2017-м экспортировал в дальнее зарубежье 193,9 млрд куб. м газа

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - "Газпром" в 2017 году экспортировал в дальнее зарубежье 193,9 млрд куб. м газа после 179,3 млрд куб. м в 2016 году, сообщил председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер журналистам.

"2017 год стал годом новых экспортных рекордов "Газпрома". В январе компания достигла максимального показателя поставок за месяц - 19,1 млрд куб. м газа. 19 декабря был обновлен пиковый результат суточных поставок - 640 млн куб. м газа. Установлен новый рекорд экспорта за год. По оперативным данным, в 2017 году компания поставила в дальнее зарубежье 193,9 млрд куб. м газа. Это на 14,6 млрд куб. м (на 8,1%) превышает предыдущий максимум, достигнутый в 2016 году (179,3 млрд куб. м)", - сказал он.

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"Тенденция увеличения второй год подряд рекордных показателей с одной стороны демонстрирует активно растущую потребность европейских стран в российском газе, с другой - его надежные поставки в необходимых объемах", - отметил Миллер.

В 2017 году импорт российского газа, в частности, увеличили страны Северо-Западной и Центральной Европы - целевого региона для проекта "Северный поток - 2", который "Газпром" реализует при поддержке ведущих энергетических компаний Европы, сказал он.

Так, максимальный исторический объем - 53,4 млрд куб. м газа - "Газпром" поставил на крупнейший экспортный рынок компании - в Германию. Рост - на 3,6 млрд куб. м (на 7,1%) по сравнению с 2016 годом, когда было зафиксировано предыдущее пиковое значение (49,8 млрд куб. м). На новый исторический уровень вышли поставки российского газа в Австрию - они составили 8,5 млрд куб. м (на 25% больше, чем в рекордном для республики 2005 году, и на 40% - чем в 2016 году) и в Нидерланды - 4,6 млрд куб. м (на 4,5% (к рекордному 2007 году) и на 9,7% соответственно), рассказал Миллер.

"Вырос спрос на российский газ во Франции - поставки достигли 12,3 млрд куб. м (увеличение на 6,8%), в Чехии - 5,8 млрд куб. м (на 28%), в Словакии - 4,6 млрд куб. м (на 24,5%), - заключил глава "Газпрома". - Кроме того, рекордный объем российского газа был поставлен в Данию - 1,75 млрд куб. м (на 1,9% больше, чем в 2016 году, когда был установлен предыдущий максимальный показатель)".

Теги: Газпром, Алексей Миллер
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