Экономика

Индекс Dow Jones впервые превысил 25 000 пунктов

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы демонстрируют рост в четверг вслед за общемировым ралли на фоне повышения цен на сырье, позитивных статданных и сохранения доходности гособлигаций у рекордно низких отметок.

Dow Jones Industrial Average обновил внутридневной рекорд и впервые в истории превысил отметку 25 000 пунктов.

Возобновившееся снижение доллара к евро также поддерживает рост фондового рынка.

Число рабочих мест в частном секторе США выросло в декабре на 250 тыс. после повышения на 185 тыс. в ноябре, объявила в четверг отраслевая организация ADP. Аналитики в среднем ожидали подъема на 190 тыс. Декабрьские темпы роста занятости были максимальными за девять месяцев.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе неожиданно увеличилось до 250 тыс., хотя эксперты среднем ожидали снижения показателя на 5 тыс., до 240 тыс.

Рыночная стоимость оператора связи Sprint Corp. рухнула на 6%. Компания объявила о назначении экс-CEO Altice Мишеля Комба президентом и финдиректором. Он приступит к исполнению обязанностей с 6 января. Комб проработал в должности CEO Altice около года и покинул компанию в ноябре, поскольку акционеры были обеспокоены ухудшением прогнозов прибыли.

Акции Intel продолжают дешеветь из-за информации о уязвимостях Meltdown и Spectre и сообщений, что CEO компании Брайан Кржанич заработал около $25 млн, продав акции, когда ему стало известно об этой проблеме. В четверг Intel потеряла 4,5%. Вместе с тем цена бумаг конкурирующей Advanced Micro Devices Inc. (AMD) подскочила на 6,5%.

Котировки ценных бумаг Tesla Inc. упали на 2,3%. Поставки седана Model 3 в IV квартале оказались слабее ожиданий рынка, и Tesla отодвинула выход на полную мощность производства этой модели на три месяца, до конца первого полугодия.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:50 мск 4 января увеличился на 105,79 пункта (0,42%) и составил 25028,47 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 9,04 (0,33%) - до 2722,10 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 12,34 пункта (0,18%) - до 7077,87 пункта.

Теги: Dow Jones
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