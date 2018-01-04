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Экономика

Минфин США внес в санкционный список ряд компаний из Ирана

Есть обновление от 00:05

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Министерство финансов США внесло в четверг пять иранских компаний в санкционный список.

Согласно сайту американского Минфина, так называемые вторичные санкции введены в отношении следующих компаний: Shahid Eslami Research Center, Shahid Kharrazi Industries, Shahid Moghaddam Industries, Shahid Sanikhani Industries и Shahid Shustari Industries.

Позже в ведомстве уточнили, что санкции были введены против пяти иранских учреждений, "связанных с ключевыми элементами программы разработки баллистических ракет Ирана".

"Эти санкции вводятся против ключевых компаний, связанных с иранской программой разработки баллистических вооружений, которую иранский режим превозносит над экономическим благосостоянием народа Ирана. В то время как иранцы страдают, их правительство и Корпус Стражей Исламской революции спонсируют зарубежных военных, террористические группировки и действия, направленные на нарушение прав человека", - цитирует сайт слова министра финансов Стивена Мнучина.

По его словам, "США будут продолжать решительно бороться с вредоносной деятельностью иранского режима, в том числе вводя дополнительные санкции в связи с нарушением прав человека".

Теги: США, Иран
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