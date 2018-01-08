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Юнкер предостерег от чрезмерного сокращения сельскохозяйственного бюджета ЕС

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Впечатление некоторых правительств в ЕС, что улучшению союзного бюджета может послужить радикальное сокращение финансирования единой сельскохозяйственной политики, является ложным, и на этот путь не следует вступать, заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

"До 1964 года Европейскому союзу не удавалось самому обеспечивать себя продовольствием. Продовольственная автаркия Европы началась с 1964 года после того, как в течение нескольких лет была внедрена пересмотренная по всем ее разделам совместная сельскохозяйственная политика", - напомнил Юнкер, выступая в понедельник в Брюсселе на конференции по формированию будущего многолетнего финансового плана ЕС.

Он сказал, что ожидает горячих дебатов по поводу будущего совместной сельскохозяйственной политики, на которую приходится крупнейшая статья союзного бюджета.

По словам главы Еврокомиссии, финансирование сельскохозяйственной политики можно "модернизировать, сделать более гибким, сократить или увеличить там, где надо", но нельзя ввергать себя в ошибку его сокращения сверх меры.

"Континент, который станет зависимым от других континентов в том, что касается обеспечения собственного снабжения продовольствием, в стратегическом понимании проиграет крупную битву с новыми игроками международной политики. Европе нужно обеспечить на долгосрочную перспективу свою продовольственную автаркию", - подчеркнул Юнкер.

"Я думаю, что в этом вопросе нельзя выходить за пределы того, что кажется разумным", - отметил председатель Европейской комиссии.

Теги: Евросоюз
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