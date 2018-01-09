Первая партия газа с "Ямал СПГ" придет в США

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Первая партия газа с "Ямал СПГ" в итоге придет в США, пишет газета "Коммерсантъ".

Принадлежащий компании Engie СПГ-танкер Gaselys везет груз сжиженного газа из британского терминала Isle of Grain в регазификационный терминал Everett, расположенный возле Бостона. Это следует из системы мониторинга морских судов MarineTraffic. Как отмечается, Gaselys встал на загрузку в Isle of Grain после того, как там разгрузился танкер "Кристоф де Маржери" с первым грузом с завода НОВАТЭКа на Ямале. По словам нескольких собеседников "Ъ" среди трейдеров, Gaselys транспортирует в США именно российский по происхождению газ.

Первая партия СПГ с "Ямал СПГ" составила 73 тыс. тонн, была отгружена 9 декабря. Первая партия была закуплена трейдером "НОВАТЭКа" - Novatek Gas&Power - и продана в адрес малайзийской Petronas, затем он был перепродан, возможно, несколько раз, отмечает издание. Факт, что конечным покупателем выступила Engie, объясняется тем, что у компании есть забронированные мощности по регазификации в терминале Everett. Танкер должен прибыть в Бостон 22 января.

Как отмечается, эта поставка противоречит стратегии развития американского рынка: согласно ей, США превращаются в крупного экспортера СПГ, а регазификационные терминалы перестраиваются в терминалы по сжижению газа. По данным таможенной службы США, груз Gaselys — первая импортная партия, которая придет в Everett с 2014 года. Нынешняя ситуация объясняется экстремальными погодными условиями на восточном побережье — холодной погодой и снежным штормом. На этом фоне спотовые цены на основной площадке Henry Hub с 28 декабря по 5 января взлетели в 2,1 раза до $6,4 за MBTU, а на входе в сеть Нью-Йорка цена поднималась до $175 за MBTU (около $6,3 тыс. за 1 тыс. кубометров).

Высокие цены на северо-востоке США могут сохраниться на некоторое время. Температура, согласно прогнозам, по-прежнему будет ниже нормы, а запасы газа в хранилищах (ПХГ) стремительно снижаются.

Поставки российского газа в США были давней надеждой "Газпрома", поскольку до 2007 года дефицит топлива на американском рынке только усугублялся и предполагалось, что США вскоре станут крупнейшим импортером СПГ. Однако, как отмечает Джеймс Хендерсон из Оксфордского института энергетических исследований, поставка в США российского газа с Ямала не станет тенденцией и является просто иллюстрацией растущей глобализации газового рынка.