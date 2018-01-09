S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Фондовые индексы США не продемонстрировали единой динамики во вторник: Dow Jones Industrial Average снизился менее чем на 0,1%, тогда как Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite выросли пятую сессию подряд и обновили исторические максимумы.

S&P 500 бил рекорды в течение первых пяти сессий начавшегося года, что отмечено впервые с 1964 года, когда непрерывные рекорды фиксировались шесть торгов подряд, свидетельствуют данные The Wall Street Journal Market Data Group. Для Nasdaq Composite этот период короче - с 1999 года.

Как пишет The Wall Street Journal, наибольшая активность в понедельник отмечалась для компаний ЖКХ, отраслевой индекс которых вырос на 0,9%, и высокотехнологичных корпораций (+0,4%).

Аналитики сохраняют позитивный взгляд на рынок акций США, в том числе благодаря принятой в конце прошлого года налоговой реформе, а также повышению цен на сырьевые товары и стабильным макроэкономическим данным.

В пятницу глава Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер заявила, что рассчитывает на четыре повышения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в 2018 году благодаря сильным статданным.

В интервью в субботу ее коллега из ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс отметил, что центробанку США следует поднять ставку трижды в этом году, поскольку налоговая реформа подстегнет рост экономики. На конференции в понедельник он предположил, что Федрезерву лучше удастся предотвратить рецессию, сохраняя низкие процентные ставки в течение длительного времени, чтобы поддержать усиление инфляции в ближайшие годы.

Глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик полагает, что Федрезерв должен продолжить повышение процентных ставок, но более медленными темпами, чем в 2017 году.

На этой неделе в США стартует очередной сезон квартальной отчетности. В пятницу финансовые результаты опубликуют крупнейшие финкомпании Уолл-стрит - BlackRock, JPMorgan Chase и Wells Fargo.

Цена акций производителя портативных видеокамер GoPro Inc. рухнула на 30% в течение сессии. Компания неожиданно дала прогноз выручки за четвертый квартал, который был существенно хуже ожиданий рынка. Однако к закрытию торгов падение сократилось до 12,8%, поскольку GoPro сообщила, что изучает возможность продажи всех активов.

Рыночная стоимость сети ресторанов Dave & Buster's Entertainment Inc. обвалилась на 22,3% после ухудшения прогнозов прибыли и выручки за 2017 год в целом.

Бумаги Nvidia Inc. подорожали на 3,1%. Перед открытием международной выставки электроники Consumer Electronics Show (CES) в Лас-Вегасе Nvidia объявила о партнерстве с Uber Inc., которое обеспечит создание оборудования и технологий для беспилотных автомобилей.

Курсы акций FedEx Corp. и United Parcel Service Inc. выросли более чем на 1% после того, как UBS повысил их рейтинги.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка 8 января снизился на 12,87 пункта (0,05%) и составил 25283 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 4,56 пункта (0,17%) - до 2747,71 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 20,83 пункта (0,29%) - до 7157,39 пункта.