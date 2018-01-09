Украина снизила закупки газа из-за теплой зимы и высоких запасов в ПХГ

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Украина в первую неделю января 2018 года снизила среднесуточный импорт природного газа на 16,2% по сравнению с декабрем прошлого года. Снижение произошло с 30,8 млн куб. м до 25,8 млн куб. м, свидетельствуют расчеты агентства "Интерфакс-Украина" на основе данных ПАО "Укртрансгаз".

При этом среднесуточный импорт в декабре на 29,8% (на 13,1 млн куб. м) ниже аналогичного показателя за ноябрь (43,9 млн куб. м), что связано с теплой погодой и высокими запасами в подземных хранилищах (ПХГ).

Годом ранее среднесуточный импорт составлял: ноябрь-2016 - 51,6 млн куб. м, декабрь-2016 - 53,5 млн куб, м, 1-7 января-2017 - 48,1 млн куб. м.

Как сообщалось, Украина в 2017 году увеличила импорт природного газа на 26,8% (на 2 млрд 971,7 млн куб. м) по сравнению с 2016 годом - до 14 млрд 50,1 млн куб. м. В том числе со стороны Словакии в 2017-м поступило 9 млрд 910,1 млн куб. м газа, Венгрии - 2 млрд 834,7 млн куб. м, Польши - 1 млрд 305,3 млн куб. м.

При этом Украина уже более двух лет (с 26 ноября 2015 года) не импортирует природный газ по контракту с ПАО "Газпром", закупая ресурс исключительно на своей западной границе.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны.